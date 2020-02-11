Торт-салат «Наполеон» и шпинатный рулет: легкие рецепты ко Дню святого Валентина (фото)

Стиль жизни

Валентинов день — праздник добрый и яркий. А романтический ужин стал непременным его атрибутом. И не важно, где он пройдет — в ресторане или дома. Главное — создать особую атмосферу. А меню, конечно, лучше продумать заранее. Рецептами вкусных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Ташкента Ирода Мукимова. (О том, как приготовить легкие салаты и десерты на День святого Валентина, «ФАКТАМ» рассказывала также кулинар из Казахстана Гульназ Наби.)

— Один из легких и вкусных салатов — из тунца с яйцами, — говорит Ирода Мукимова. - С удовольствием поделюсь его рецептом.

Салат из тунца с яйцами Листья салата — 100 г Огурец — 2 шт. Помидоры — 2 шт. Яйцо отварное — 2 шт. Консервированный тунец — 180 г Лук — 1 шт. Масло оливковое — 2 ст. л. Соль — 3 г Перец черный молотый — 3 г Овощи вымыть и порезать произвольно. Салатник выложить листьями салата и поместить туда овощи. Тунец порезать на несколько частей и добавить в салатник. Затем — яйцо, порезанное на 4 части. Посолить и поперчить, заправить оливковым маслом.

Салат из тунца легкий и вкусный (фото из альбома Ироды Мукимовой)

— Очень вкусный и красивый салатик!

— А еще посоветую приготовить рулет из шпината.

Рулет из шпината Шпинатные листья — 400 г Консервированный тунец — 1 банка Сливочный сыр — 400 г Куриные яйца — 5 шт. Мука — 5 ст. л. Соль Молотый перец Белки отделяем от желтков и взбиваем до пышного состояния. Добавляем желтки, взбиваем, засыпаем муку и перемешиваем. Духовку включаем на 180 градусов. Шпинатные листья измельчаем. Отправляем шпинат в пышную массу и перемешиваем. На прямоугольный противень с пекарской бумагой выливаем подготовленную массу, равномерно распределяем и ставим в духовку на 15 минут. Готовую основу вынимаем, накрываем влажным полотенцем и даем постоять 10 минут. Затем переворачиваем и освобождаем от бумаги. Тунец измельчаем вилкой, отправляем в сливочный сыр, перчим и хорошо перемешиваем. Подготовленную зеленую основу разрезаем пополам, смазываем половинки рыбной смесью и сворачиваем в рулеты. Готовые ароматные рулеты оборачиваем пленкой и охлаждаем минимум 2 часа. Затем пленку снимаем, нарезаем на небольшие кусочки, выкладываем на тарелку и подаем на стол.

Рулет из шпината – настоящее объедение (фото из альбома Ироды Мукимовой)

— А самое необычное блюдо — торт-салат «Наполеон». Он никого не оставит равнодушным, — говорит Ирода Мукимова.

Торт-салат «Наполеон» Слоеное тесто — 1 кг Вареные яйца — 4 шт. Морковь — 2 шт. Сливочный сыр — 250 г Майонез — 250 г Банка любых рыбных консервов Зеленый лук и зерна граната — для украшения Бездрожжевое слоеное тесто раскатайте тонко. Вырежьте коржи нужного размера. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него коржи, каждый прокалываем вилкой в нескольких местах. Отправляем противень с коржами в духовку, разогретую до 180 градусов, до готовности. У меня получилось 5 коржей. Остатки теста необходимо собрать и тоже использовать. Пока коржи пекутся Из рыбных консервов сливаем масло (но не всё, немного надо оставить, чтобы рыбка была сочной), перекладываем рыбу в миску и разминаем вилкой.

Морковь необходимо отварить заранее и очистить, натереть на крупной терке, посолить и заправить майонезом. Все хорошо перемешиваем.

Сваренные вкрутую куриные яйца очищаем от скорлупы, натираем на крупной терке и перекладываем в отдельную миску. Солим, заправляем майонезом и перемешиваем. Кладем на блюдо первый корж и смазываем майонезом. Распределяем по его поверхности половину рыбы. Накрываем вторым коржом, смазываем его морковной начинкой. Третий корж смазываем майонезом, выкладываем яйца. Закрываем четвертым коржом, смазываем майонезом, выкладываем на него оставшуюся рыбу. Выкладываем последний, пятый корж, накрываем торт пищевой пленкой, ставим на него доску с грузом. Убираем всю конструкцию в холодильник минимум на двенадцать часов. Затем торт достаем, подравниваем ножом все края, смазываем его сверху и по бокам сливочным сыром. Обрезки коржей измельчаем в крошку при помощи блендера. Посыпаем торт полученной крошкой со всех сторон и украшаем луком и зернами граната.

Торт-салат «Наполеон» – мечта гурмана (фото из альбома Ироды Мукимовой)

— А что приготовить на десерт?

— Шоколадный рулет.

Шоколадный рулет Молоко — 60 мл Сливочное масло — 30 г Желток — 3 шт. Яйца — 3 шт. Сахар тростниковый — 150 г Мука пшеничная — 60 г Какао — 40 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Соль — щепотка Молоко и сливочное масло довести до кипения. Яйца, желток и сахар взбивать минут 10. Муку, какао, разрыхлитель и соль перемешать. В яичную массу добавить сухую смесь, мешать лопаткой снизу вверх. Осторожно добавить молочную смесь. Противень (20×30) застелить пергаментом, вылить тесто и поставить в духовку. Печь при 190 градусах до готовности. Время приготовления — около 20 минут. Готовое тесто прямо с пергаментом переместить на смоченное водой и хорошо отжатое полотенце и быстро свернуть в рулет. Ждем до полного остывания. Открываем наш рулет, мажем кремом и заворачиваем обратно. Украшаем ганашем. Крем: сыр сливочный — 170 г сливки 35% - 200 г сахарная пудра — 150 г ванильный экстракт — 3 мл Всё взбить поставить в холодильник на 30−40 минут. Ганаш: шоколад — 70 г сливки 35% - 40 г сливочное масло — 15 г Сливки подогреть, добавить шоколад, подождать минуты 3−4 и помешать лопаткой. Добавить сливочное масло. Ганаш готов!

Шоколадный рулет к чаю – замечательная идея (фото из альбома Ироды Мукимовой)

— Ирода, что вас вдохновляет на творчество?

— Когда готовлю, получаю удовольствие. Любила это делать с детства. Пекла кексы, медовики… А в 2015 году к нам в Ташкент приехала кондитер из Украины и провела мастер-класс по приготовлению муссовых тортов. Три дня мы готовили эти изумительные десерты. Это был такой импульс вдохновения! Обожаю то, чем занимаюсь.

Ирода Мукимова: «Когда готовлю, получаю удовольствие» (фото из альбома Ироды Мукимовой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Валентинова дня?

— Невероятно светлой и искренней любви, добрых эмоций и душевного тепла, желаю любимых и дорогих людей рядом, необычайной радости души и несомненного ощущения счастья.

Ранее тонкостями создания красивых муссовых десертов ко Дню влюбленных с «ФАКТАМИ» поделилась известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

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