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У Путина назвали "куратора" по Украине
В Кремле подтвердили информацию о том, что замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, часто контактировавший с новым главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, курирует «украинское направление».
Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский журналист Роман Цимбалюк, ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: «Могу констатировать, что да — Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована».
Роман Цимбалюк уточнил, о какой именно «интеграции» идет речь. На что Песков ответил: «Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный эксперт Юрий Карин считает, что с назначением куратора по Донбассу Козака никаких изменений на глобальном уровне не будет: «Путин не откажется от поглощения Украины. Возвращать на наших условиях Донбасс, а тем более Крым, для „новоявленного царя“ сейчас смерти подобно».
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