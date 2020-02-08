Украина

Борьба будет идти по-тихому: раскрыт маневр Путина со сменой Суркова на Козака

Назначение президентом РФ Владимиром Путиным Дмитрия Козака новым куратором Кремля по Донбассу не приведет к глобальным изменениям.

Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил военный эксперт Юрий Карин.

«Каких изменений можно ожидать с приходом Козака? На глобальном уровне — никаких. Путин не откажется от поглощения Украины. Возвращать на наших условиях Донбасс, а тем более Крым, для „новоявленного царя“ сейчас смерти подобно», — сказал он.

Карин прогнозирует продолжение манипуляций «минскими соглашениями», обменом пленными и прочими важными для нашей страны, но не имеющими особого значения для Путина вопросами, в которых он практически ничего не теряет.

А назначение Дмитрия Козака новым «куратором» «ЛДНР» вместо Владислава Суркова можно рассматривать как продолжение кулуарной борьбы, но уже «по-тихому». Кроме того, отставка тесно связанного с ГРУшниками Владислава Суркова стала свидетельством полного поражения ГРУ Генштаба РФ в борьбе за контроль над оккупированным Донбассом.

Напомним, ранее стало известно, грозит ли скорая ликвидация «главарям» террористических «ЛНР» и «ДНР» Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Полный текст интервью с военным экспертом читайте в статье «ФАКТОВ» «Пушилин может сбежать в Киев, а „ДНР“ — „ЛНР“ Путин хочет оставить без денег».

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