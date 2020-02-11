Ахметова заметили возле НАБУ: в сеть попали фото

Украина

Олигарх Ринат Ахметов совершил визит в Национальное антикоррупционное бюро. Ранее сообщалось, что украинский миллиардер за огромную сумму приобрел невероятно крутую виллу на Французской Ривьере.

Журналисты Bihus.info сфотографировали Рината Ахметова, когда он выходил из НАБУ. На снимке видно, как олигарх в сопровождении охраны садится в черный Мерседес.

Журналисты сообщают, что в НАБУ отказались комментировать информацию о визите Ахметова.

Как сообщалось ранее, американский журнал Forbes дал информацию о том, что в Украине есть семь долларовых миллиардеров. Самым богатым из них вновь оказался Ринат Ахметов. В общемировом списке он занимает 272-е место. Его капитал составляет 6 миллиардов долларов. Игорь Коломойский с 1,1 миллиарда долларов всего на шестом месте.

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