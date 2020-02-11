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Здоровье и медицина

Все хуже и хуже: еще один район Киева пополнил список самых гриппующих

14:31 11 февраля 2020 81
пустой класс
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Грипп продолжает атаковать. Картина в столице меняется каждый день. Во многих общеобразовательных учреждениях вводятся карантинные условия из-за большого числа отсутствующих в классах. В понедельник, 10 февраля, полностью закрытых школ было 251, а во вторник их уже 262, в 30-ти карантин объявили частично. По данным столичного департамента образования и науки, из 430 коммунальных школ всего карантин ввели в 292-х. В то же время возобновили учебу в пяти заведениях города.

В Киеве сегодня официально учеба прекращена у 209 979 школьников (в понедельник — 205 700) в 7 540 классах (вчера — в 7 326). Педагогические советы переводят учеников на дистанционное и домашнее обучение.

Больше всего отсутствующих по-прежнему в заведениях Деснянского (99 процентов) и Оболонского (96,7) районах. К ним присоединился и Шевченковский (94 процента). Средний показатель по городу составляет 71,6 (вчера — 66 процентов).

Напомним, что, по информации столичного департамента здравоохранения, на прошлой неделе зарегистрировано 15 210 больных гриппом и ОРВИ (эпидпроцесс все еще ниже базовой линии на 32,9 процента), а общий показатель заболеваемости увеличился на 10,5 процента по сравнению с предыдущей неделей, среди школьников — на 15,7 процента. Среди госпитализированных большинство — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 383 горожанина.

Специалисты продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию в городе. Педагогам и родителям рекомендуется при появлении первых признаков заболевания у детей обращаться к медикам. В школах временно отменены массовые мероприятия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что закрываются на карантин школы Львова, Полтавы, Одессы, Черновцов, Херсона, Днепра, Броваров, Славутича. Стало известно, что, на неделю ушли на карантин школьники Чернигова, с 7 февраля — Ивано-Франковска. Ранее издание информировало также об адресах медучреждений в Киеве, где вакцинируют от гриппа.

В то же время в Украину доставили тест-системы для диагностики опасного коронавируса. По данным ВООЗ, на сегодня насчитывается более 40 тысяч, подхвативших опаснейший вирус в Китае. Специалисты утверждают, что коронавирус боится тепла. А эксперты рискнули предположить, что эпидемия коронавируса скоро пойдет на спад.

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