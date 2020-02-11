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В России молодоженов обвинили в госизмене за свадебное фото с сотрудником ФСБ

Жительницу Калининграда Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца в России обвинили в государственной измене — ФСБ завершила расследование дела. Ранее в Москве арестовали пранкера, который притворялся жертвой коронавируса.

Как сообщает Meduza, молодоженов обвинили в том, что они раскрыли спецслужбам Латвии личность действующего сотрудника ФСБ. Отец Зиминой утверждает, что этот оперативник — знакомый его дочери по университету. Он был у нее на свадьбе, выпил, рассказывал о работе и делал фото с гостями. Эти кадры попали на телевидение и в соцсети, послужив поводом для уголовного дела. Причем сотрудник ФСБ не проходит по нему даже в качестве свидетеля.

Зимину задержали летом 2018 года. Следствие утверждает, что она раскрыла сотрудника ФСБ латвийской разведке. При этом единственное доказательство — фото со свадьбы, которая состоялась в 2015 году. Летом 2019 года задержали и мужа Зиминой.

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