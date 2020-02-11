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Здоровье и медицина

Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки

16:24 11 февраля 2020 306
Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки
Инф. «ФАКТОВ»

В Минздраве констатируют стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине. Как сообщает Центр общественного здоровья в Facebook, по состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%.

За вторую неделю февраля заболело 260 871 человек, из которых 68% - дети до 17 лет. С начала эпидемического сезона были госпитализированы 95 364 человек.

Вакцинацию от гриппа по состоянию на 11 февраля прошли 236 тысяч человек.

Количество лабораторно подтвержденных летальных случаев, ставших следствием осложнений гриппа, с октября 2019 года составляет 26 (во время предыдущего эпидемического сезона — 64, в т. ч. умерло 12 детей до 17 лет).

Обнародованы рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ:

Напомним, в Украине массово закрываются на карантин школы — на сегодня известно о соответствующих решениях властей Львова, Полтавы, Одессы, Черновцов, Херсона, Днепра, Броваров, Славутича, Чернигова, Ивано-Франковска. В Киеве таких школ уже 262.

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