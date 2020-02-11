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Зеленский объяснил преимущества статуса замороженного конфликта на Донбассе
Президент Владимир Зеленский считает, что нужно договариваться с Россией о быстром разведении войск на Донбассе, чтобы возвращать территории и людей. Если оставить ту ситуацию, которая сейчас сложилась на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и разводить войска по всей линии разграничения, это значит официально признать замороженный конфликт, который растянется на долгие годы.
Такое мнение Зеленский выразил в интервью агенству «Интерфакс-Украина».
«Конечно, надо развести войска. Однако разведение по всей линии — это долгий процесс, который займет много-много лет. Столь длинный, что вряд ли кто-то из лидеров „Нормандии“ еще останется на своей должности. Поэтому, зачем брать ответственность за достижение результатов, которые мы не сможем контролировать? Надо договариваться о быстром разведении. Возможно, статус официально замороженного конфликта в этом случае поможет быстрее развести войска. Но пока мы об этом не говорим», — сказал президент.
«Основное, о чем нужно думать в этой ситуации, — это о людях, которые там живут в войне, и о тех, кто уехал, но хочет вернуться. На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили, и из-за этого есть обязанность попытаться договориться», — добавил Зеленский.
Он напомнил, что интересы Москвы понятны: Россия хочет восстановить современный Советский Союз, который немыслим без Украины.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил не в отдельных пунктах, а по всей линии разграничения на Донбассе не имеет смысла, так как противоречит Минским соглашениям. А разведение войск по всей линии в 410 км может занять не один год.
По мнению экспертов, сейчас в Украине все движется в сторону замороженного конфликта, который Киев не может решить военным путем, а Россия, не собирается отказываться от своих имперских амбиций.
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