Суд отменил заочный арест экс-вице-премьера Клюева: названа причина

Украина

Бывшего вице-премьер-министра времен Януковича Андрея Клюева, который в 2019 году собирался баллотироваться в Верховную Раду, заочно арестовали в конце января, но через месяц апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение об отмене своего постановления.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС от 4 февраля, передает «Украинская правда».

Коллегия судей апелляционной палаты ВАКС отметила, что в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что Клюев будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любых вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления.

В Украине Клюева подозревают в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением с мая 2010 по апрель 2011 года.

По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО «Завод полупроводников» получил 170 миллионов гривен, АО «ПКП» Металлист «- 3,28 миллиона гривен, ООО» Рекуперация свинца" — 22 миллиона гривен.

В ВАКС объяснили: чтобы избрать меру пресечения, следствие по делу нужно было сначала восстановить.

Постановление от 4 февраля вступило в законную силу с момента провозглашения, оно является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, при президенте Януковиче Андрей Клюев был первым вице-премьером, секретарем СНБО, главой Администрации президента. В феврале 2014 года Клюев объявлен в розыск. Клюева считают причастным к убийствам на Майдане, но его так и не смогли привлечь к ответственности. Андрей Клюев попал в список 11 соратников Януковича, к которым были применены европейские санкции. В 2019 году ЕС отменил санкции в отношении Клюева.

Как сообщали «ФАКТЫ», прокуратура Милана (Италия) возбудила дело в отношении сына экс-премьера Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером. В обвинении итальянского прокурора говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова «купить» должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $ 17 млн 775 тысяч.

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