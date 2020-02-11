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ГБР провело обыски на двух таможнях: вскрылась миллионная афера прошлых лет
Следователи ГБР провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни.
Как сообщили в бюро расследований, при содействии работников таможни в течение 2017−2019 годов в Украину из ЕС было ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним, при этом были занижены обязательные таможенные платежи.
В результате теневых схем, государству был нанесен ущерб в размере свыше 1 миллиона гривен.
Если вина таможенников будет доказана, они могут оказаться за решеткой на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности.
Напомним, в конце прошлого года прошли обыски на Львовской таможне, где раскрыли схему по уклонению от уплаты сборов при ввозе из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Перед этим на Николаевской таможне выявили нарушения при оформлении ввоза минеральных удобрений.
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