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Украина

В Украине придумали ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО: что предлагают

22:49 11 февраля 2020 75
совещание у Зеленского
Инф. «ФАКТОВ»

Украина должна противостоять путинской паспортизации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом во вторник, 11 февраля, на совещании заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина должна бороться за своих граждан, и в первую очередь, за молодежь.

По мнению президента, необходимо разработать специальную программу, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и желанию устроить свою дальнейшую жизнь в Украине.
Нужно обратить внимание не только на тех, кто остался жить на временно оккупированных территориях, но и на тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории.

Кроме упрощенной процедуры получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий, в будущей программе предлагается создать условия для дистанционного изучения украинского языка и истории Украины жителями ОРДЛО.

Минобразования должно расширить количество высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличить квоты на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

Украина также должна провести широкую коммуникационную кампанию в этом направлении.

На совещании была поставлена задача до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как живет молодежь оккупированного Донбасса.


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