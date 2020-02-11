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В Украине придумали ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО: что предлагают
Украина должна противостоять путинской паспортизации жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом во вторник, 11 февраля, на совещании заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина должна бороться за своих граждан, и в первую очередь, за молодежь.
По мнению президента, необходимо разработать специальную программу, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.
«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и желанию устроить свою дальнейшую жизнь в Украине.
Нужно обратить внимание не только на тех, кто остался жить на временно оккупированных территориях, но и на тех, кто впоследствии туда вернулся, поскольку не смог устроиться на подконтрольной территории.
Кроме упрощенной процедуры получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий, в будущей программе предлагается создать условия для дистанционного изучения украинского языка и истории Украины жителями ОРДЛО.
Минобразования должно расширить количество высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличить квоты на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.
Украина также должна провести широкую коммуникационную кампанию в этом направлении.
На совещании была поставлена задача до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как живет молодежь оккупированного Донбасса.
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