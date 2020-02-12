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Происшествия

Лило как из ведра: "Укрзалізниця" впечатлила вагоном электрички с дырявым потолком (видео)

0:27 12 февраля 2020 35
Дождь в поезде
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на приход в «Укрзалізницю» нового руководства, проблемы госпредприятия остаются неизменными: подвижный состав практически непригоден для перевозки в нем пассажиров.

Только если раньше вагоны вследствие несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности подвергались воздействию огня, то теперь люди в них страдают от избытка воды.

Такой вывод напрашивается после просмотра видео, которое на днях опубликовано в сети.

На ролике видно, как с крыши вагона пригородного поезда сообщением Днепр — Запорожье льется ручьем вода — очевидно, состав давно не проходил никого осмотра, и дождь через дыры в крыше изливается водопадом на сиденья.

К счастью, вагон полупустой, и у людей была возможность пересесть в более «сухое» место. Но можно только представить, что будет, если электричка попадет под ливень в час пик…

Просмотр такого видео вызывает только сожаление у комментаторов, которым, как и большинству пассажиров остается только надеяться на то, что когда-нибудь состояние наших пригородных поездов будет не хуже, чем в странах ЕС, или хотя бы в соседней Польше.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в поезде сообщением Бердянск — Киев пассажиры жаловались на то, что температура воздуха в одном из вагонов была «равносильна уличной», а окно в купе заклеено скотчем.

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