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Без теплых слов не остался: стало известно, как Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением «Оскара» (фото)
Дженнифер Энистон и Брэд Питт, планирующие совместную поездку в Мексику, преподнесли на днях сюрприз поклонникам, которые мечтали увидеть их «официальное» воссоединение на церемонии вручения «Оскара-2020», где одна из статуэток досталась Брэду Питту.
Вопреки надеждам фанатов, Энистон так и не появилась на торжественном мероприятии — как оказалось впоследствии, из-за того, что не фигурировала в списке номинантов.
Тем не менее, пара встретилась на вечеринке, которая была организована после церемонии, пишет Daily Mail.
По информации издания, на полу-веганской пати Дженнифер подошла к Питту и трогательно поздравила его. При этом очевидцы утверждают, что бывшие супруги вели себя очень скромно — скорее всего, чтобы не спровоцировать возникновение очередной волны слухов о своем воссоединении.
Напомним, что первые слухи о том, что Питт и Энистон снова вместе появились после январской церемонии вручения премии SAG Awards. На снимках с мероприятия было видно, как Брэд Питт прижал к груди руку Дженнифер Энистон и не хотел ее отпускать от себя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с тех пор, как Питт и Энистон развелись в 2005 году, они долгое время не общались. И возобновили контакты только в прошлом году. Тогда Дженнифер сначала пригласила Брэда на свой день рождения, а потом — на вечеринку перед Рождеством. А «свела» их напарница Дженн по работе в сериале «Друзья» — Кортни Кокс.
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