- 05:42 "Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях за ручку с красивой любовницей отца
- 05:19 Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113
- 04:45 Очень хотел учиться в Польше: парень ради учебы за границей лишил через суд отца родительских прав
- 03:50 Больше не "вялый стручок": медики разработали необычный метод лечения импотенции
- 03:07 Молния ударила в пассажирский авиалайнер в небе над Британией
- 02:35 Обострение ситуации: боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске
- 02:10 Без теплых слов не остался: стало известно, как Дженнифер Энистон поздравила Брэда Питта с получением «Оскара»
- 01:42 "Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
- 00:58 "Попытка сдать татар и украинцев": Чубаров жестко ответил Арахамии относительно подачи воды в Крым
- 00:27 Лило как из ведра: "Укрзалізниця" впечатлила вагоном электрички с дырявым потолком
- 11.02 23:28 В России неожиданно задержали одиозного боевика "ДНР"
- 11.02 23:10 Арахамия допустил, что Украина может дать воду в Крым: в сети ему жестко ответили
Очень хотел учиться в Польше: парень ради учебы за границей лишил через суд отца родительских прав
Несмотря на то, что в Польше участились случаи нападения на украинцев, эта страна по-прежнему остается вожделенным местом работы и учебы украинцев.
Все больше молодых украинцев направляются в соседнюю страну для получения образования, не стал исключением и юноша в Черниговской области, который ради польского диплома даже обратился в суд с иском по лишению своего отца родительских прав.
При этом суд стал на сторону молодого человека, говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.
Сообщается, что Прилукский горрайонный суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования по гражданскому делу по иску 16-летнего подростка о лишении родительских прав своего отца.
Такой иск был подан в связи с тем, что отец с момента рождения не проявлял интерес к сыну, к тому же, оспаривал отцовство в отношении него. Как отметил подросток, «отца в его жизни никогда не существовало».
«Все детские взлеты и падения, получения образования, осознание себя как личности всегда проходили без отца, который, безусловно, в свое время был ему очень нужен», — говорится в сообщении.
Когда юноша поступил в учебное заведение республики Польши, то позвонил отцу и просил предоставить ему разрешение на временный выезд за пределы страны. На что горе-родитель отказал ему и запретил в дальнейшем звонить. Одной из причин такого отказа было нежелание в будущем платить алименты в период его обучения за рубежом.
Прилуцкий горрайонный суд пришел к выводу о доказанности сознательного и систематического уклонения от выполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил иск юноши, как отвечающий «наилучшим интересам ребенка».
В то же время решение пока что не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном инстанции в случае «пробуждения сознания» у горе-родителя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Хмельницкой области Полонский районный суд удовлетворил иск 15-летнего подростка, лишив его отца и матери родительских прав и постановив взыскать в них алиментов на содержание. Свой иск подросток объяснил тем, что он с самого рождения проживает с бабушкой и дедушкой, а родные родители о нем никогда не заботились, при этом вели аморальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»