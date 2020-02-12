Происшествия

Очень хотел учиться в Польше: парень ради учебы за границей лишил через суд отца родительских прав

Несмотря на то, что в Польше участились случаи нападения на украинцев, эта страна по-прежнему остается вожделенным местом работы и учебы украинцев.

Все больше молодых украинцев направляются в соседнюю страну для получения образования, не стал исключением и юноша в Черниговской области, который ради польского диплома даже обратился в суд с иском по лишению своего отца родительских прав.

При этом суд стал на сторону молодого человека, говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.

Сообщается, что Прилукский горрайонный суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования по гражданскому делу по иску 16-летнего подростка о лишении родительских прав своего отца.

Такой иск был подан в связи с тем, что отец с момента рождения не проявлял интерес к сыну, к тому же, оспаривал отцовство в отношении него. Как отметил подросток, «отца в его жизни никогда не существовало».

«Все детские взлеты и падения, получения образования, осознание себя как личности всегда проходили без отца, который, безусловно, в свое время был ему очень нужен», — говорится в сообщении.

Когда юноша поступил в учебное заведение республики Польши, то позвонил отцу и просил предоставить ему разрешение на временный выезд за пределы страны. На что горе-родитель отказал ему и запретил в дальнейшем звонить. Одной из причин такого отказа было нежелание в будущем платить алименты в период его обучения за рубежом.

Прилуцкий горрайонный суд пришел к выводу о доказанности сознательного и систематического уклонения от выполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил иск юноши, как отвечающий «наилучшим интересам ребенка».

В то же время решение пока что не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном инстанции в случае «пробуждения сознания» у горе-родителя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Хмельницкой области Полонский районный суд удовлетворил иск 15-летнего подростка, лишив его отца и матери родительских прав и постановив взыскать в них алиментов на содержание. Свой иск подросток объяснил тем, что он с самого рождения проживает с бабушкой и дедушкой, а родные родители о нем никогда не заботились, при этом вели аморальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.

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