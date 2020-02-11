В Польше ищут молодчиков, избивших граждан Украины, Беларуси и России

Украина

В польском городе Торунь семеро молодчиков напали на пятерых иностранцев — граждан Украины, Беларуси и России — и избили их, выкрикивая антиукраинские лозунги. Ранее в Варшаве работодатель напал на украинца, который пожаловался на поляка в полицию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Polsat News. Польские полицейские опубликовали скриншоты с видео, снятого камерами видеонаблюдения в историческом центре города.

Сообщается, что инцидент произошел в ночью в минувший уик-энд. По некоторым данным, пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни. Впрочем, по другой информации, у одного из потерпевших сломаны кости черепа. Среди пострадавших — двое украинцев. Также в результате нападения пострадала женщина, страна происхождения которой не уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», от польского работодателя пострадал актер Юрий Марк, несколько лет назад уехавший в соседнюю страну на заработки. Когда он пришел к директору пиццерии за расчетом, работодатель поломал ему нос и оставил следы удушения на шее.

Скриншот с видео, снятого камерами видеонаблюдения.

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