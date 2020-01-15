Шоу-бизнес

Пока Волочкова растягивается в шпагатах в Таиланде, ее дочь переехала к отцу

Российская балерина Анастасия Волочкова демонстрирует свои шпагаты в Таиланде, где отдыхает с любовником, а в это время ее дочь Ариадна переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его новой избраннице. Девочка встретила с ними Новый год в Хельсинки, провела зимние каникулы и сейчас живет с отцом.

Настя по этому поводу вовсе не печалится. Говорит, что сама выступила инициатором сближения отца с дочерью.

«Это я попросила Игоря, который ранее встречался с дочерью раз в полгода, побыть отцом. Плюс Арише удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа», — объяснили Волочкова.

К бывшему у нее осталось негативное отношения. Ведь он не только ушел к другой женщине, но и «одолжил» у балерины крупную сумму денег, которую не вернул по сей день. Вдовина Волочкова называет альфонсом и мыльным пузырем.

«Он одаривает своих любовниц, тратит мои деньги, мои три миллиона долларов, которые занял больше десяти лет назад, но так и не вернул. Вдовин в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. Вдовин — мыльный пузырь, альфонс», — жаловалась КП.ру Настя.

На отдыхе балерина отбросила все рамки и стеснение, при каждом удобном и неудобном случае растягивается в шпагате и не стесняется сниматься обнаженной.

Напомним, ранее Ариша появилась на красной дорожке с любовницей отца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter