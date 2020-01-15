- 12:44 Насилие над детьми в Украине: обнародованы шокирующие данные
- 12:42 Украина поможет семьям погибших в катастрофе самолета в Иране: что об этом известно
- 12:42 «Тилль не ревнует»: Лобода удивила поклонников знойным фото с другим мужчиной
- 12:27 Кабмин назначил нового главу НАПК
- 12:23 Голкипер «Реала» и сборной Украины Лунин перешел в новый клуб в Испании
- 12:21 Пока Волочкова растягивается в шпагатах в Таиланде, ее дочь переехала к отцу
- 12:11 Испанский полицейский шокировал сеть жестокостью по отношению к котенку
- 12:02 Пришлось закрыть ресторан: одесситы проучили любителя "русского мира"
- 12:00 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 11:56 Совковое кино: известный журналист рассказал, почему в Украине ополчились на сериал "Сваты"
- 11:47 Женская сборная Украины забила шедевральный гол в ворота финок
- 11:41 По человеческим меркам Норе больше 100 лет: названа самая пожилая собака Украины
Пока Волочкова растягивается в шпагатах в Таиланде, ее дочь переехала к отцу
Российская балерина Анастасия Волочкова демонстрирует свои шпагаты в Таиланде, где отдыхает с любовником, а в это время ее дочь Ариадна переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его новой избраннице. Девочка встретила с ними Новый год в Хельсинки, провела зимние каникулы и сейчас живет с отцом.
Настя по этому поводу вовсе не печалится. Говорит, что сама выступила инициатором сближения отца с дочерью.
«Это я попросила Игоря, который ранее встречался с дочерью раз в полгода, побыть отцом. Плюс Арише удобно там жить, потому что рядом с квартирой Игоря находится ее школа», — объяснили Волочкова.
К бывшему у нее осталось негативное отношения. Ведь он не только ушел к другой женщине, но и «одолжил» у балерины крупную сумму денег, которую не вернул по сей день. Вдовина Волочкова называет альфонсом и мыльным пузырем.
«Он одаривает своих любовниц, тратит мои деньги, мои три миллиона долларов, которые занял больше десяти лет назад, но так и не вернул. Вдовин в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. Вдовин — мыльный пузырь, альфонс», — жаловалась КП.ру Настя.
На отдыхе балерина отбросила все рамки и стеснение, при каждом удобном и неудобном случае растягивается в шпагате и не стесняется сниматься обнаженной.
Напомним, ранее Ариша появилась на красной дорожке с любовницей отца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...