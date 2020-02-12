Происшествия

Пассажирам пришлось останавливать авто самостоятельно: в Днепре таксист умер прямо за рулем

В Днепре водитель такси умер во время движения. Пассажиры спаслись, подняв ручной тормоз и остановив машину. Ранее похожий случай произошел в Запорожье: водитель маршрутки скончался за рулем.

О нештатной ситуации на ул. Кониского в областном центре сообщает «Днепр Оперативный».

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело водителя авто уже без пульса. Несмотря на реанимационные мероприятия, медикам не удалось вернуть мужчину к жизни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП в Каменском Днепропетровской области, в котором водителю школьного автобуса во время рейса стало плохо и он умер за рулем. А неуправляемая машина съехала с трассы и столкнулась с электроопорой. К счастью, дети, находящиеся в автобусе, не пострадали.

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