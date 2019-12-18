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Происшествия

В Запорожье водитель умер прямо за рулем маршрутки: детали жуткого происшествия (фото)

17:59 18 декабря 2019 304
В Запорожье водитель умер прямо за рулем маршрутки: детали жуткого происшествия (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz 310D скончался за рулем. Напомним, ранее на Борщаговском жилом массиве в Киеве произошло аналогичное ДТП с рейсовым автобусом № 90, водителю которого стало плохо.

Инцидент произошел рано утром 18 декабря по улице Южное шоссе в районе перекрестка с круговым движением с улицей Цимлянской.

На месте ДТП

Потерявшая управление маршрутка выехала за пределы проезжей части и врезалась в электроопору.

Причина смерти мужчины, 1956 года рождения, устанавливается.

Как уточнили в полиции, на момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Как сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 16 декабря, в Харькове автомобиль насмерть сбил двух мужчин, которые переходили улицу. А в Ровенской области 40-летний водитель автомобиля «Volkswagen Caddy» снес около 30 метров деревянного забора и «потерял» пассажира, который затем скончался.

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