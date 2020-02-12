Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась в смелой фотосессии и намекнула, что хочет завести детей (фото)

11 февраля американская актриса Дженнифер Энистон отметила свое 51-летие. К своему дню рождения звезда сериала «Друзья» снялась в смелой фотосессии и дала интервью для журнала Interview. Причем вопросы ей задавала другая кинозвезда — Сандра Буллок.

Актрис связывает давняя дружба. Они познакомились на вечеринке после церемония вручения премий «Золотой глобус» в 1990-х годах. Их представил друг другу актер Тейт Донован. На тот момент Донован встречался с Дженнифер. Они были вместе с 1995 по 1998 год, после чего у актрисы начался роман с Брэдом Питтом.

А с 1992 по 1995 год Тейт был помолвлен с Сандрой. Говоря об актере, Буллок шутливо назвала его «наш бывший бофйренд».

Сандра также задала вопрос Энистон относительно ее будущего. Джен ответила, что видит домик на берегу океана, «слышит смех и видит бегающих детей». Дважды разведенная актриса до сих пор еще не стала мамой. У 55-летней Буллок есть двое приемных детей. Возможно, Энистон решит последовать примеру подруги.

Ранее американские таблоиды сообщали, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которые дали повод говорить о возможном возобновлении их отношений, собираются вместе усыновить ребенка из Мексики. Пока что подтверждения этому нет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter