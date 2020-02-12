- 09:35 Журналист жестко ответил Арахамии на поставку воды в аннексированный Крым
- 09:35 Меган Маркл велела принцу Гарри похудеть, чтобы он достойно выглядел в Голливуде
- 09:27 Ермак проведет первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция
- 09:10 В страшной аварии на Волыни погиб молодой ветеран АТО
- 08:58 Дженнифер Энистон снялась в смелой фотосессии и намекнула, что хочет завести детей
- 08:54 Массовое отравление на популярном украинском курорте: 14 человек попали в больницу
- 08:43 «Динамо» — «Тобол»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 08:25 Пресс-секретарем Ермака стала Дарья Заривная: что о ней известно
- 08:08 Непокорных пациентов наказывают: насильно раздевают, скручивают, садятся сверху и колют уколы
- 08:05 Где смотреть онлайн «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Юношеской лиги УЕФА
- 08:00 Пассажирам пришлось останавливать авто самостоятельно: в Днепре таксист умер прямо за рулем
- 07:40 Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось: два человека попали в реанимацию
В страшной аварии на Волыни погиб молодой ветеран АТО (фото)
Стали известны имена воевавших на Донбассе жителей Волынской области, один из которых погиб в страшной ДТП в районе села Соловичи Турийского района, а второй в тяжелом состоянии попал в больницу. Ранее на трассе Львов-Тернополь в дорожно-транспортном происшествии погиб принимавший участие в АТО житель Моршина Руслан Куземский.
Как сообщает «Радар», погиб 30-летний Артур Зектер, а ехавший вместе с ним в машине 24-летний Максим Конопский находится в Ковельской центральной районной больнице. Сообщается, что врачи вырезали ему селезенку и подшили печень. У парня серьезно травмирована голова и лицо.
По информации ГУ НП в Волынской области, лобовое ДТП произошло рано утром в понедельник, 10 февраля на автодороге Ковель-Львов. Там столкнулись Opel Astra, в котором ехали ветераны АТО, и грузовик Renault Magnum.
По данному факту следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!