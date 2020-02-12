В страшной аварии на Волыни погиб молодой ветеран АТО (фото)

Происшествия

Стали известны имена воевавших на Донбассе жителей Волынской области, один из которых погиб в страшной ДТП в районе села Соловичи Турийского района, а второй в тяжелом состоянии попал в больницу. Ранее на трассе Львов-Тернополь в дорожно-транспортном происшествии погиб принимавший участие в АТО житель Моршина Руслан Куземский.

Как сообщает «Радар», погиб 30-летний Артур Зектер, а ехавший вместе с ним в машине 24-летний Максим Конопский находится в Ковельской центральной районной больнице. Сообщается, что врачи вырезали ему селезенку и подшили печень. У парня серьезно травмирована голова и лицо.

Артур Зектер

Максим Конопский

По информации ГУ НП в Волынской области, лобовое ДТП произошло рано утром в понедельник, 10 февраля на автодороге Ковель-Львов. Там столкнулись Opel Astra, в котором ехали ветераны АТО, и грузовик Renault Magnum.

По данному факту следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года в ДТП погиб бывший боец батальона спецназначения «Чернигов», военный кинолог Юрий Яцен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter