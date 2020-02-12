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Политика

Ермак проведет первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция

9:27 12 февраля 2020 85
Ермак
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, назначенный на этот пост накануне, в среду, 12 февраля, проведет первый брифинг в новой должности.

Брифинг назначен на 10:30.

«В среду, 12 февраля, в 10:30 начнется брифинг руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Место проведения: пресс-центр Офиса президента, ул. Банковая, 11», — говорится в сообщении ОП.

Видео трансляция появится за несколько минут до начала мероприятия.

Напомним, Ермак сменил на посту главы президентского Офиса Андрея Богдана. До этого Андрей Ермак был помощником президента и занимался вопросами внешней политики.

В частности, он сопровождал Зеленского на международных встречах и проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке на встрече, которая состоялась в Берлине в начале сентября 2019. Ермак также встречался с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. Кроме того, он руководил координационной группой Украины по обмену пленными. В команде Зеленского Ермака считают сильным переговорщиком.

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