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Ермак проведет первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция
Глава Офиса президента Андрей Ермак, назначенный на этот пост накануне, в среду, 12 февраля, проведет первый брифинг в новой должности.
Брифинг назначен на 10:30.
«В среду, 12 февраля, в 10:30 начнется брифинг руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Место проведения: пресс-центр Офиса президента, ул. Банковая, 11», — говорится в сообщении ОП.
Видео трансляция появится за несколько минут до начала мероприятия.
Напомним, Ермак сменил на посту главы президентского Офиса Андрея Богдана. До этого Андрей Ермак был помощником президента и занимался вопросами внешней политики.
В частности, он сопровождал Зеленского на международных встречах и проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке на встрече, которая состоялась в Берлине в начале сентября 2019. Ермак также встречался с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. Кроме того, он руководил координационной группой Украины по обмену пленными. В команде Зеленского Ермака считают сильным переговорщиком.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!