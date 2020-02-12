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Украинские вертолетчики спасли жизнь иностранному военному (видео)
Украинский экипаж вертолета Ми-8 из состава национального контингента в Конго спас жизнь марокканскому военному. Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Сообщается, что в ночь с 8 на 9 февраля экипаж совершил перелет из города Киванджа к аэродрому города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканца.
Комментируя событие, командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: «Ситуация — штатная: аэромедицинская эвакуация — наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, в которых имеются необходимое оборудование и специалисты. Задача — среднего уровня сложности, один из тех, которые ежедневно выполняются отрядом».
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