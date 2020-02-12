Украинские вертолетчики спасли жизнь иностранному военному (видео)

Украина

Украинский экипаж вертолета Ми-8 из состава национального контингента в Конго спас жизнь марокканскому военному. Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 февраля экипаж совершил перелет из города Киванджа к аэродрому города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканца.

Комментируя событие, командир 18 отдельного вертолетного отряда полковник Мухаммад Буланбаев отметил: «Ситуация — штатная: аэромедицинская эвакуация — наиболее быстрый и безопасный путь доставки раненых, травмированных и больных в медицинские учреждения, в которых имеются необходимое оборудование и специалисты. Задача — среднего уровня сложности, один из тех, которые ежедневно выполняются отрядом».

Ранее «ФАКТЫ» писали о медиках днепровской больницы имени Мечникова, которые ежедневно спасают жизни украинских бойцов, воюющих на Донбассе. Так, в январе они вернули к жизни военнослужащего, которого в районе Водяного тяжело ранил вражеский снайпер. Ранее спасли солдата, получившего минно-взрывное ранение в поселке Широкино.

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