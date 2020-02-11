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В Запорожской области от гриппа за сутки умерли два человека, в том числе ребенок
В Запорожской области от гриппа умерли за сутки два человека — пожилая женщина и 15-летний подросток. Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре министерства охраны здоровья. Напомним, из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ школы Запорожской области закрыли на карантин.
15-летняя девочка проживала в Акимовке. Заболел ребенок 8 февраля, против гриппа вакцинирована не была. За медпомощью сразу не обратились. 10 февраля ребенок умер от острой легочно-сердечной недостаточности и пневмонии. Грипп официально у ребенка не подтвержден (результаты анализов должны поступить 12 февраля).
В этот же день умерла 69-летняя жительница Запорожья. У нее был диагностирован грипп типа А. 6 февраля от гриппа А умерла 68-летняя жительница областного центра.
Обе пожилые женщины также не были привиты от гриппа. Пациентки скончались в больнице.
По данным медиков, всего в Запорожской области в этом году зарегистрировано пять летальный случаев от гриппа. Все умершие не были привиты от гриппа.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным министерства охраны здоровья, в Украине наблюдается стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%.
За вторую неделю февраля заболело 260 871 человек, из которых 68% - дети до 17 лет. С начала эпидемического сезона были госпитализированы 95 364 человек. Вакцинацию от гриппа по состоянию на 11 февраля прошли 236 тысяч человек.
По данным Центра общественного здоровья, в Украине от осложнений гриппа умерло 26 человек. Эта цифра подтверждена лабораторно.
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