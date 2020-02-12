Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: в ОП назвали условие

Украина

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который провел первый брифинг в новой должности, заявил, что пока что никаких разговоров о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не было.

Так, отвечая на вопрос, возможны ли такие переговоры до очередного саммита в «нормандском формате», Андрей Ермак заявил: «Решение о встрече с Путиным будет принимать Зеленский, если он увидит, что она может стать шагом для получения результатов. Пока никаких разговоров на эту тему не было».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Ермак заявил, что слова Давида Арахамии о возможном возобновлении поставок в Крым в ответ на уход России с Донбасса были его личным мнением.

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