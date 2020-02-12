24.35 / 24.57 26.50 / 26.88
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Встреча Зеленского и Путина тет-а-тет: в ОП назвали условие

11:32 12 февраля 2020 5
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который провел первый брифинг в новой должности, заявил, что пока что никаких разговоров о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не было.

Так, отвечая на вопрос, возможны ли такие переговоры до очередного саммита в «нормандском формате», Андрей Ермак заявил: «Решение о встрече с Путиным будет принимать Зеленский, если он увидит, что она может стать шагом для получения результатов. Пока никаких разговоров на эту тему не было».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Ермак заявил, что слова Давида Арахамии о возможном возобновлении поставок в Крым в ответ на уход России с Донбасса были его личным мнением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер