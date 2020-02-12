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Украина

Дело об убийстве Шеремета: в полиции настаивают на причастности Яны Дугарь (видео)

12:15 12 февраля 2020 421
Яна Дугарь
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальной полиции Украины продолжают утверждать, что проходящая по делу об убийстве Павла Шеремета медсестра Яна Дугарь, которой продлили ночной арест, и женщина, которая проводила разведку перед подрывом авто журналиста в 2016 году — одно и то же лицо.

Так, на сайте НПУ опубликованы некоторые материалы следствия, в которых утверждается, что медсестра могла находится в Киеве перед убийством Шеремета, хотя ее защита утверждает, что в то время медсестра находилась на воинской службе. В полиции же утверждают, что только за период четырех месяцев документирования в 2019 году «установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы» с выездами в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

«Мы впервые публикуем результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста от 21.11.2019 года», — сообщили в Нацполиции и добавили, что сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий — фотофиксации наличия камер наблюдения на маршруте закладчиков взрывчатки под авто Павла Шеремета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Яна Дугарь прошла проверку на «детекторе лжи». Ее результаты показали, что медсестра не участвовала в преступлении (вероятность того, что она говорит правду, 99%) и не обсуждала его подготовку (вероятность 99%).

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