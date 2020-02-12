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Джамала ждет второго ребенка (фото)

11:06 12 февраля 2020 443
Джамала
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Джамала, которая недавно хвасталась отдыхом в Египте, рассказала о второй беременности.

Исполнительница опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором нежно обнимает живот.

«Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана. Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя. Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!» — трогательно подписала она фото.

Поклонники поздравляют Джа с беременностью и желают всего самого лучшего.

Напомним, что певица и ее муж уже воспитывают сына Эмира-Рахмана, которому скоро исполнится два годика. О воспитании сына Джамала часто рассказывает в интервью.

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