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Спорт

Украинский боксер узнал дату и место чемпионского боя, перенесенного из-за коронавируса

12:34 12 февраля 2020 110
Виктор Постол
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер Виктор Постол (31 победа, 12 из них — нокаутом, 2 поражения), выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), узнал новую дату и место проведения боя против американца Хосе Карлоса Рамиреса (25 побед, 17 из них — нокаутом), в котором непобедимый соперник нашего соотечественника будет защищать чемпионские пояса по версиям WBC и WBO.

«Защита поясов Хосе Рамиреса против Виктора Постола возглавит шоу на ESPN 9 мая во Фресно (штат Калифорния). Это город вблизи дома Рамиреса, где он уже дрался восемь раз в профессионалах», — сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

Напомним, что поединок Рамирес — Постол должен был состояться 1 февраля в китайском Хайкоу (остров Хайнань), но был отменен за неделю до запланированной даты из-за стремительно распространяющегося смертельного вируса — COVID-19 (также известного как коронавирус), который уже унес жизни 1113 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Александра Усика в супертяжах под угрозой срыва из-за травмы украинца.

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