Деньги

Кабмин создал агентство для управления госдолгом: что об этом известно

В Украине создали Долговое агентство, которое займется управлением государственными долгами. Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде пока что так и не приняли решение о программе финансирования Украины.

Решение о создании нового агентства приняли на заседании Кабинета министров. «Создание Долгового агентства — необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов», — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук и добавил, что такая модель успешно работает в ряде европейских стран, в частности, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

Эксклюзивный материал о государственных долгах и том, сколько внешних заимствований было привлечено в 2019 году, читайте в эксклюзивном материале «Каждая третья гривня в доходах государства взята в долг: в чем риски» на сайте «ФАКТОВ».



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