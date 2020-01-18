Украина

Денег пока что не будет: в МВФ назвали причину

Международный валютный фонд (МВФ), деньги которого нужны Украины для привлечения новых инвесторов и роста экономики, пока не горит желанием снабжать нашу страну кредитами и примет решение относительно программы помощи только после того, как Киев выполнит все предварительные условия.

Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ — ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету», — сказала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом в 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ. Позже Фонде уточнили, что договоренность о новой программе сотрудничества с Украиной является предварительной.

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