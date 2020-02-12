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Салат в вазе из сыра и картофельные гнезда: легкие рецепты на День святого Валентина (фото)

Валентинов день на пороге. Что же приготовить для романтического ужина? Конечно, блюда должны быть оригинальными и вкусными. И, разумеется, несложными в приготовлении. Очень важно и то, как вы их подадите. Например, салат в бокале непременно вызовет море положительных эмоций. Важно проявить фантазию и не бояться экспериментировать. Оригинальными идеями и легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.

— Создайте в Валентинов день особую атмосферу, — говорит Ольга Саидова. — Розы, красивые салфетки, свечи — непременные атрибуты праздничного стола. И, конечно, на нем должны быть вкусные блюда. Например, необычный и в то же время простой в приготовлении салат с зернами граната. Будете от него в восторге!

Салат с зернами граната Ингредиенты: половина спелого граната;

свежая капуста (уже нашинкованная)-100 г;

морковь -1 шт.;

свежая свекла средняя -1 шт.;

яблоко (лучше с кислинкой) -1шт.;

лук красный салатный — половина средней головки;

сок лимона — 1 ст. л. Для соуса: оливковое масло — 2 ст. л.;

горчица с медом — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

соль, перец по вкусу. Приготовление: Нашинкованную соломкой свежую капусту смешать с натертой морковкой. Лук порезать полукольцами. Посолить и помять руками, капуста станет мягкой. Свеклу свежую натереть на крупной терке. Соединить с капустой, морковкой, луком. Выжать сок лимона, перемешать. Яблоко очистить и нарезать кубиками. Из граната извлечь зерна. Все ингредиенты смешать и заправить соусом. Для соуса смешать отдельно масло, горчицу и соевый соус. Приправить салат и перемешать, поперчить и посолить по-вкусу.

Салат с зернами граната яркий и праздничный

— Еще один необычный салат подается в вазе из сыра, — продолжает Ольга Саидова.

Салат в вазе из сыра Ингредиенты: виноград — 200 г;

фета — 50 г;

руккола — 50 г;

шпинат — 50 г;

лук салатный красный -1 шт.;

морковь-1 шт.;

миндальные лепестки (слайсы);

пара маленьких сухариков. Для соуса: масло оливковое — 1 ст. л.;

соевый соус — 0,5 ст. л.;

лимонный сок — 0,5 ст. л.;

соль и перец черный по вкусу. Приготовление: Листики шпината и рукколы порвать на небольшие кусочки. Морковь натереть соломкой. Лук порезать тонкими кольцами.

Все ингредиенты соединить и смешать. Масло для соуса соединить с соком лимона, добавить соевый соус, соль и перец по вкусу. Соусом заправить салат перед подачей.

Салат в вазе из сыра – блюдо необычное

— Как лучше декорировать салат?

— Можно подать его в вазе из сыра. Для этого на холодной сковороде разложить нарезанный тонкими полосками сыр моцарелла. Сковороду поставить на огонь и поджарить сыр, до коричневой корочки. Аккуратно снять горячим и опрокинуть на перевернутую чашку, чтобы сыр приобрел форму вазы. Остывшую сырную вазу наполнить салатом.

— Оригинально!

— И еще один замечательный рецепт — картофельные гнезда.

Картофельные гнезда Ингредиенты (для 6 порций): картофель в мундире — 3 шт.;

крем-сыр с добавлением чеснока — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт;

куркума в порошке (для насыщенного желтого цвета) — 0,5 ч. л.;

соль, перец по вкусу. Приготовление: Отварите картошку в мундире, очистите и, пока теплая, приготовьте пюре, используя толкушку с дырочками. В пюре добавить крем-сыр, яйцо, хорошо перемешать, чтобы масса была однородной и эластичной. Посолить, поперчить, добавить куркуму и опять хорошо перемешать. Готовой массой наполнить кондитерский шприц. Взять противень для выпечки маффинов — с выпуклыми круглыми формами. Перевернуть его формочками наверх и смазать растительным маслом. Из шприца выдавить пюре сначала на перевернутое донышко формочки, а потом нанести пюре по кругу, формируя перевернутое гнездо. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут, картофель должен покрыться корочкой. Наполнять начинкой, когда гнезда остынут.

Картофельные гнезда – восторг для гурманов

— Если вдруг в гнездах образуются трещины, не беда, — отмечает Ольга Саидова. — Их можно подправить с помощью ложки и оставшегося пюре с внутренней стороны, чтобы не было дырок и не вытекал сок.

— Как приготовить начинку?

— Для вегетарианской начинки потребуются нашинкованные шампиньоны, мелко порезанные луковица и брюссельская капуста, несколько листиков шпината, моцарелла, немного сыра бри, итальянские коренья, соль и перец по вкусу. Количество ингредиентов выбирайте в зависимости от своих предпочтений.

Для начала нужно на сливочном масле потушить капусту с луком. Когда лук немного подрумянится, добавить грибы и шпинат, еще потушить минут пять, затем добавить коренья.

Остывшей начинкой можно начинять гнезда. На дно каждого гнезда положить кусочеки сыра бри. Именно он придаст мягкость и нежность начинке. Начиненные гнезда посыпать тертой моцареллой и запекать минут десять в предварительно разогретой духовке.

Если вместо капусты добавить кусочки готовой курицы, получится еще одна вкусная, но уже не вегетарианская начинка.

— Как украсить праздничный стол?

— Можно сложить салфетки в виде цветов или сердечек, можно украсить маленькими сувенирами. Каждая деталь должна стать приятным сюрпризом для того, кому посвящается ужин. Непременные атрибуты праздника — шампанское и музыка. Вечер должен быть запоминающимся!

Ольга Саидова: «Создайте в Валентинов день особую, праздничную атмосферу»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Дня святого Валентина?

— Пусть этот день будет наполнен нежностью и добротой. Пусть ваши близкие чувствуют вашу любовь и заботу! Любите и берегите друг друга.

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Фото из альбома Ольги Саидовой

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