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Салат в вазе из сыра и картофельные гнезда: легкие рецепты на День святого Валентина (фото)
Валентинов день на пороге. Что же приготовить для романтического ужина? Конечно, блюда должны быть оригинальными и вкусными. И, разумеется, несложными в приготовлении.
Очень важно и то, как вы их подадите. Например, салат в бокале непременно вызовет море положительных эмоций. Важно проявить фантазию и не бояться экспериментировать.
Оригинальными идеями и легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Канады Ольга Саидова.
— Создайте в Валентинов день особую атмосферу, — говорит Ольга Саидова. — Розы, красивые салфетки, свечи — непременные атрибуты праздничного стола. И, конечно, на нем должны быть вкусные блюда. Например, необычный и в то же время простой в приготовлении салат с зернами граната. Будете от него в восторге!
Салат с зернами граната
Ингредиенты:
- половина спелого граната;
- свежая капуста (уже нашинкованная)-100 г;
- морковь -1 шт.;
- свежая свекла средняя -1 шт.;
- яблоко (лучше с кислинкой) -1шт.;
- лук красный салатный — половина средней головки;
- сок лимона — 1 ст. л.
Для соуса:
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- горчица с медом — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Нашинкованную соломкой свежую капусту смешать с натертой морковкой. Лук порезать полукольцами. Посолить и помять руками, капуста станет мягкой. Свеклу свежую натереть на крупной терке. Соединить с капустой, морковкой, луком. Выжать сок лимона, перемешать. Яблоко очистить и нарезать кубиками. Из граната извлечь зерна. Все ингредиенты смешать и заправить соусом. Для соуса смешать отдельно масло, горчицу и соевый соус. Приправить салат и перемешать, поперчить и посолить по-вкусу.
— Еще один необычный салат подается в вазе из сыра, — продолжает Ольга Саидова.
Салат в вазе из сыра
Ингредиенты:
- виноград — 200 г;
- фета — 50 г;
- руккола — 50 г;
- шпинат — 50 г;
- лук салатный красный -1 шт.;
- морковь-1 шт.;
- миндальные лепестки (слайсы);
- пара маленьких сухариков.
Для соуса:
- масло оливковое — 1 ст. л.;
- соевый соус — 0,5 ст. л.;
- лимонный сок — 0,5 ст. л.;
- соль и перец черный по вкусу.
Приготовление:
Листики шпината и рукколы порвать на небольшие кусочки. Морковь натереть соломкой. Лук порезать тонкими кольцами.
Все ингредиенты соединить и смешать.
Масло для соуса соединить с соком лимона, добавить соевый соус, соль и перец по вкусу. Соусом заправить салат перед подачей.
— Как лучше декорировать салат?
— Можно подать его в вазе из сыра. Для этого на холодной сковороде разложить нарезанный тонкими полосками сыр моцарелла. Сковороду поставить на огонь и поджарить сыр, до коричневой корочки. Аккуратно снять горячим и опрокинуть на перевернутую чашку, чтобы сыр приобрел форму вазы. Остывшую сырную вазу наполнить салатом.
— Оригинально!
— И еще один замечательный рецепт — картофельные гнезда.
Картофельные гнезда
Ингредиенты (для 6 порций):
- картофель в мундире — 3 шт.;
- крем-сыр с добавлением чеснока — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт;
- куркума в порошке (для насыщенного желтого цвета) — 0,5 ч. л.;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Отварите картошку в мундире, очистите и, пока теплая, приготовьте пюре, используя толкушку с дырочками. В пюре добавить крем-сыр, яйцо, хорошо перемешать, чтобы масса была однородной и эластичной. Посолить, поперчить, добавить куркуму и опять хорошо перемешать. Готовой массой наполнить кондитерский шприц. Взять противень для выпечки маффинов — с выпуклыми круглыми формами. Перевернуть его формочками наверх и смазать растительным маслом. Из шприца выдавить пюре сначала на перевернутое донышко формочки, а потом нанести пюре по кругу, формируя перевернутое гнездо. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут, картофель должен покрыться корочкой. Наполнять начинкой, когда гнезда остынут.
— Если вдруг в гнездах образуются трещины, не беда, — отмечает Ольга Саидова. — Их можно подправить с помощью ложки и оставшегося пюре с внутренней стороны, чтобы не было дырок и не вытекал сок.
— Как приготовить начинку?
— Для вегетарианской начинки потребуются нашинкованные шампиньоны, мелко порезанные луковица и брюссельская капуста, несколько листиков шпината, моцарелла, немного сыра бри, итальянские коренья, соль и перец по вкусу. Количество ингредиентов выбирайте в зависимости от своих предпочтений.
Для начала нужно на сливочном масле потушить капусту с луком. Когда лук немного подрумянится, добавить грибы и шпинат, еще потушить минут пять, затем добавить коренья.
Остывшей начинкой можно начинять гнезда. На дно каждого гнезда положить кусочеки сыра бри. Именно он придаст мягкость и нежность начинке. Начиненные гнезда посыпать тертой моцареллой и запекать минут десять в предварительно разогретой духовке.
Если вместо капусты добавить кусочки готовой курицы, получится еще одна вкусная, но уже не вегетарианская начинка.
— Как украсить праздничный стол?
— Можно сложить салфетки в виде цветов или сердечек, можно украсить маленькими сувенирами. Каждая деталь должна стать приятным сюрпризом для того, кому посвящается ужин. Непременные атрибуты праздника — шампанское и музыка. Вечер должен быть запоминающимся!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Дня святого Валентина?
— Пусть этот день будет наполнен нежностью и добротой. Пусть ваши близкие чувствуют вашу любовь и заботу! Любите и берегите друг друга.
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Фото из альбома Ольги Саидовой
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