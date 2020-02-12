Украина

После того, как в рамках уголовного производства «об угрозах Зеленскому» суд избрал для военнослужащей Маруси Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства, в ГБР вручили подозрение и повестку на допрос народному депутату Украины Софии Федыне.

«Мне хотят инкриминировать угрозы президенту. За слова „а знаешь, там бывают обстрелы и рвутся гранаты“ и „бездумно ездить на передовую в белой или синей рубашке“. Это — не угроза или предостережение, а реальность. А за реальность не наказывают — Конституция гарантирует свободу слова, мысли и взглядов», — заявила после визита в ГБР парламентарий.

По ее словам следователи пытаются инкриминировать ей «мыслепреступление и словопреступление». «А это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю», — добавила Федина.

В то же время она сказала, что ей стыдно «не просто за потерпевшего Зеленского», а за то, что «главнокомандующий испугался слов двух неизвестных ему женщин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уголовное производство было открыто по жалобе «слуги народа» Александра Качуры. Поводом стали слова на видеозаписи с участием Федины и Зверобой о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил «случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают».

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