24.36 / 24.58 26.52 / 26.90
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Мне инкриминируют мыслепреступление": Федине вручили подозрение и вызвали допрос из-за "угроз" Зеленскому

13:04 12 февраля 2020 203
София Федина
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в рамках уголовного производства «об угрозах Зеленскому» суд избрал для военнослужащей Маруси Звиробий меру пресечения в виде личного обязательства, в ГБР вручили подозрение и повестку на допрос народному депутату Украины Софии Федыне.

«Мне хотят инкриминировать угрозы президенту. За слова „а знаешь, там бывают обстрелы и рвутся гранаты“ и „бездумно ездить на передовую в белой или синей рубашке“. Это — не угроза или предостережение, а реальность. А за реальность не наказывают — Конституция гарантирует свободу слова, мысли и взглядов», — заявила после визита в ГБР парламентарий.

По ее словам следователи пытаются инкриминировать ей «мыслепреступление и словопреступление». «А это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю», — добавила Федина.

В то же время она сказала, что ей стыдно «не просто за потерпевшего Зеленского», а за то, что «главнокомандующий испугался слов двух неизвестных ему женщин».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уголовное производство было открыто по жалобе «слуги народа» Александра Качуры. Поводом стали слова на видеозаписи с участием Федины и Зверобой о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил «случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер