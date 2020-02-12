15-летняя дочь Моники Беллуччи блеснула красотой в новом видео

Шоу-бизнес

Старшая дочь итальянской кинодивы Моники Беллучи и французского актера Венсана Касселя стала звездой рекламного видеоролика духов Dolce Shine от модного дома Dolce & Gabbana. Дева Кассель, снимавшаяся в рекламе этого бренда в прошлом году, гуляет по садам и улицам городка Равелло.

Поклонники засыпали 15-летнюю девушку комплиментами, называя ее «неземной» и «богиней». Многие отметили ее сходство с красавицей-матерью. Некоторые, впрочем, считают, что Дева, конечно, очень красива, но ее маму не удастся затмить даже ей.

У Беллуччи и Касселя, состоявших в браке с 1999 по 2013 год, есть еще дочь девятилетняя Леони. У актера, который женат вторым браком на модели Тине Кунаки, имеется еще третья дочь — Амазони, которая родилась в апреле прошлого года.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 14-летнюю Деву Кассель засекли целующейся с бойфрендом (фото).

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