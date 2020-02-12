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Украина

Жил в дорогом отеле за счет украинцев: экс-нардепа уличили в наглой афере

14:06 12 февраля 2020 606
САП
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Верховной Рады VII и VIII созывов получил более 361 тыс. гривень компенсации за то, что снимал номер в гостинице «Киев». Ранее ГБР вскрыло миллионную аферу таможенников. Как сообщает «ZN.UA», съем гостиничный бывший нардеп обосновывал тем, что «не имел собственного жилья в столице».

Оплата номера производилась из госбюджета. Но Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что сведения, предоставленные народным избранником оказались неправдой. Дело в том, что он в начале марта 2017 года получил в Киеве квартиру, о чем не известил Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины и продолжал получать компенсационные выплаты из госбюджета. От них депутат отказался только в октябре 2018 года. Всего же успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за съем жилья.

Обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось ранее, СМИ подозревают, что Арахамия лоббирует легализацию игорного бизнеса в Украине.

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