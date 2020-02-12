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Украина

Жителей ОРЛО вынуждают получать «паспорта ЛНР»: делом занялась СБУ

14:51 12 февраля 2020 82
Паспорт «ЛНР»
Инф. «ФАКТОВ»

Начато уголовное производство по принудительной «паспортизации» украинских граждан, которую на оккупированной территории проводят ставленники РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что главари террористической организации «ЛНР» принуждают местных жителей получать «паспорт» квазиреспублики. Трудоустройство и оформление социальных выплат возможны только при наличии фейковых «документов». Отказ от их получения становится поводом для дискриминации и репрессий. Все эти действия нарушают нормы международного права.

При помощи выдачи «паспортов ЛНР» также легализуются на территории ОРЛО наемники из России.

Расследование поручено следователям Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины предложил меры в ответ на паспортизацию РФ жителей оккупированного Донбасса. Будет разработана специальная программа по обеспечению жителей ОРЛО украинскими документами.

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