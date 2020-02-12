Байден снова проиграл: у демократов раскол на радость Трампу (фото)

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Президентские выборы в США назначены на 3 ноября, и предварительная избирательная кампания уверенно набирает обороты. Во вторник, 11 февраля, состоялись праймериз (внутрипартийные выборы) в штате Нью-Гэмпшир. И снова неудачу потерпел бывший вице-президент США Джо Байден, который еще в январе считался фаворитом демократов. Напомним, на первых праймериз неделю назад (они прошли в Айове) Байден занял только седьмое место из 11 претендентов.

После Нью-Гэмпшира ему удалось переместиться на пятое место, но при этом он серьезно отстает от двух лидеров — сенатора штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттиджича. Многие призывают Байдена выйти из гонки уже сейчас, последовав примеру бизнесмена Эндрю Янга и сенатора от штата Колорадо Майкла Беннетта. Они сняли свои кандидатуры, и 22 февраля на праймериз в Неваде борьбу будут вести уже девять претендентов.

Байден сдаваться не желает. Он выступил с обращением к своим сторонникам. «Очень важно, что Айова и Невада уже высказали свое мнение. Но посмотрите, мы должны услышать, что думают все, от Невады до Южной Каролины, до „супервторника“ и так далее. Тогда мы все сможем принять решение», — заявил политик. При этом Байден так нервничал, что перепутал Неваду с Нью-Гэмпширом! Кстати, как сообщают американские СМИ, бывший вице-президент сразу отправился в Южную Каролину, где праймериз состоятся 29 февраля. Видимо, Байден и его команда понимают, что в Неваде ему тоже ничего не светит. И рассчитывают добиться прорыва в Южной Каролине, жители которой благосклонно относятся к Байдену.

Конечно, впереди еще и «супервторник». В этом году он выпал на 3 марта. В этот день праймериз пройдут сразу в 15 штатах, включая Калифорнию, которая выдвигает наибольшее число депутатов на съезд Демократической партии, назначенный на конец июля. Поэтому, как считают эксперты, Байден, а также еще несколько претендентов, ждут 3 марта. И только после «супервторника» примут решение выходить из президентской гонки или оставаться в ней.

Что касается Сандерса и Буттиджича, то пока они идут очень ровно. Самый молодой из претендентов-демократов, 38-летний Пит Буттиджич победил в Айове, но уступил немного в Нью-Гэмпшире. Сейчас у него 22 гарантированных голоса на будущем партийном съезде. У 78-летнего Сандерса 21 голос.

Пит Буттиджич и Берни Сандерс

Эти цифры весьма наглядно демонстрируют раскол в рядах Демократической партии США, который, безусловно, на руку республиканцам. Дональд Трамп, сохранивший за собой президентское кресло после голосования в Сенате США по импичменту, чувствует прилив уверенности. Его рейтинг снова стремительно растет. И демократам нужен очень сильный кандидат, если они хотят победить на президентских выборах в ноябре. Иными словами, праймериз должны помочь Демократической партии выбрать единого кандидата в президенты, который способен конкурировать с Трампом.

Байден, похоже, как бы он ни храбрился, на эту роль уже не годится. Сандерс слишком радикальный, и это пугает многих избирателей. Его считают социалистом. В молодости он действительно состоял в Социалистической партии Америки и симпатизировал СССР. В конце 80-х даже провел в Советском Союзе медовый месяц. В случае своей победы на выборах Сандерс обещает американцам бесплатное медицинское обслуживание для всех, отмену платного высшего образования, легализацию марихуаны во всех штатах, значительное повышение налогов для богатых. Сандерса поддерживает крайнее левое крыло Демократической партии. Праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире уже показали, кто голосует за него. Это преимущественно малоимущие слои населения, цветные, студенты.

Буттиджич не только самый молодой претендент. Он еще и первый в истории США политик, баллотирующийся в президенты, который открыто заявил о своей гомосексуальности. В июне 2015 года Пит опубликовал в газете South Bend Tribune статью «Почему признание имеет значение». В ней он признался, что является геем, и призвал жителей Саут-Бенда быть «честными перед самими собой и своими близкими».

В 2017 году Буттиджич официально объявил о своей помолвке со школьным учителем Частином Глезманом. Они познакомились в интернете. В июне 2018 года Пит и Частин заключили однополый брак в соборе святого Иоанна в Саут-Бенде. После церемонии Глезман объявил, что собирается официально сменить фамилию на Буттиджич.

Кстати, о фамилии. Она досталась политику от отца, уроженца Мальты. Фамилия происходит от арабского слова, которое можно перевести как «птичник». Многие американцы с трудом выговаривают Буттиджич. Поэтому носящий ее политик придумал выход. Он предложил всем во время предвыборной гонки именовать его просто — мэр Пит. Идея так понравилась, что теперь Буттиджича называют мэром Питом все телеканалы и радиостанции.

У самого молодого претендента прекрасное образование. Он окончил Гарвард и Оксфорд. Мэр Пит — дипломированный специалист по истории, литературе, философии, экономике. Неплохо владеет норвежским, испанским, итальянским, мальтийским, арабским, дари и французским языками. Буттиджич добровольно записался в Национальную гвардию США. У него звание лейтенанта. Служил в Афганистане в спецподразделении американской разведки, которое занимается борьбой с международным терроризмом. В частности, Буттиджич изучал источники финансирования движения «Талибан».

Мэр Пит очень нравится либералам, однако большинство политологов уверены, что американские избиратели не готовы еще к тому, чтобы избрать своим президентом гея. Сексуальная ориентация Буттиджича — это то, что помешает ему победить. Сельская Америка явно проголосует против такого кандидата.

Что касается предвыборной программы мэра Пита, то она мало чем отличается от обещаний Сандерса. Буттиджич говорит о снижении цен на медицинское обслуживание, обещает разрешить аборты во всех штатах и запретить смертную казнь. Кроме того, он предлагает отказаться от действующей системы непрямых выборов президента и ввести тайное прямое голосование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Дональд Трамп наказал свидетелей по делу об импичменте.

Фото Getty Images

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