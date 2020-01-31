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Facebook и Instagram будут удалять фейки о коронавирусе

14:12 31 января 2020 29
Facebook
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку «китайского» коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, администрация Facebook и Instagram заявила о борьбе с фейками об эпидемии.

В Facebook заявили, что будут ограничивать распространение вредоносного контента и предоставлять интернет-пользователям правдивую и полезную информацию. А людей, которые будут пытаться делиться фейковой информацией, будут предупреждать о необходимости проверять факты.

«Мы также начнем удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения, и которые могут причинить вред верящим в это людям», — сообщают в администрации популярной соцсети. Также будут блокироваться или ограничиваться хэштеги, используемые для распространения дезинформации в Instagram.

«Когда люди будут искать информацию, связанную с вирусом, в Facebook или нажимать на связанный хэштег в Instagram, мы будем отображать всплывающее окно с достоверной информацией. Мы также предоставили бесплатные рекламные кредиты, чтобы организации могли проводить образовательные кампании по коронавирусу в Facebook и Instagram, а также обсуждали способы оказания дополнительной помощи и поддержки органам здравоохранения», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро пятницы, количество умерших в Китае достигло 213 человек. Количество зараженных новым коронавирусом достигло 9692 человек.

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