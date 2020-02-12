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«Это сарай»: сеть возмутили условия подготовки украинской чемпионки к Олимпиаде (видео)
В сети появилось видео подготовки к Олимпийским играм украинской легкоатлетки Натальи Прищепы. Ролик разместил в своем Facebook директор телеканала «Футбол» Александр Денисов.
На видео показана тренировка двукратной чемпионки Европы в беге на 800 м Натальи Прищепы, которая проходит в Ровно. Легкоатлетка готовится представлять Украину на Олимпийских играх.
«Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения. Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы», — написал Денисов.
Удручающее положение дел вызвало соответствующие комментариями:
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Наталья Прищепа помогла финишировать упавшей сопернице по забегу.
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