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Начали "кошмарить" однокурсников : адвокаты Дугарь рассказали, как следователи ищут на нее компромат

16:25 12 февраля 2020 152
Студбилет Яны Дугарь
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокаты медсестры Яны Дугарь, которую полиция считает причастной к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отреагировали на обнародованную Нацполицией информацию о самовольных отлучках военнослужащей из воинской части.

Так, защитник Виталий Коломиец отметил, что МВД запустило «информационную мульку» о том, что Дугарь самовольно покидала часть на 20 дней в 2019 году, поставив под сомнение ее алиби на момент подготовки и убийства Павла Шеремета в 2016 году.

«Следователи и опера начали кошмарить допросами и „дружественными беседами“ студентов и преподавателей Львовского университета по склонности Яны к пропускам занятий. Напомню МВД, что эта тема обломилась, поскольку указанные еще на судебном заседании 08.01.2020 даты „самоволки“ приходятся на выходные, вызовы на обучение и дорогу в официальном отпуске (согласно закону + 2 дня). И теперь они хотят показать склонность Яны к пропуску лекций и семинаров, а следовательно, и склонность самовольно оставлять закрытую военную часть в зоне АТО в 2016 году», — пишет адвокат на своей страничке в соцсетях.

По его словам, в этой сфере следствию «будет облом», поскольку Яна Дугарь — одна из двух студентов с лучшей посещаемостью по основным предметам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 февраля суд продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 4 апреля 2020 года.

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