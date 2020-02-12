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Начали "кошмарить" однокурсников : адвокаты Дугарь рассказали, как следователи ищут на нее компромат
Адвокаты медсестры Яны Дугарь, которую полиция считает причастной к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, отреагировали на обнародованную Нацполицией информацию о самовольных отлучках военнослужащей из воинской части.
Так, защитник Виталий Коломиец отметил, что МВД запустило «информационную мульку» о том, что Дугарь самовольно покидала часть на 20 дней в 2019 году, поставив под сомнение ее алиби на момент подготовки и убийства Павла Шеремета в 2016 году.
«Следователи и опера начали кошмарить допросами и „дружественными беседами“ студентов и преподавателей Львовского университета по склонности Яны к пропускам занятий. Напомню МВД, что эта тема обломилась, поскольку указанные еще на судебном заседании
По его словам, в этой сфере следствию «будет облом», поскольку Яна Дугарь — одна из двух студентов с лучшей посещаемостью по основным предметам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 5 февраля суд продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 4 апреля 2020 года.
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