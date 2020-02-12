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Наслаждение вкусом: нежнейший ягодный рулет ко Дню святого Валентина (фото)
Известный кулинарный эксперт, популярный ведущий проекта «Говорить Україна» («Украина») Алексей Суханов уже несколько лет подряд встречает День святого Валентина в своих апартаментах в Юрмале.
— Для меня этот праздник ассоциируется с началом весны, — признался «ФАКТАМ» Алексей. — В этот день обычно солнечно, вокруг много улыбающихся людей и большое количество цветов. Особенно остро я ощущаю это в Юрмале, куда приезжаю лишь на выходные — надышаться морем и поймать первые теплые лучи. Никаких застолий в День святого Валентина я не устраиваю, но обязательно балую своих близких любимым ягодным рулетом. Он кажется сложным только на первый взгляд, на самом же деле на приготовление уходит чуть меньше часа, а наслаждение вкусом еще долго нельзя забыть!
Ягодный рулет от Алексея Суханова
Ингредиенты
Бисквит:
6 желтков
75 г сахара
1 пакетик ванильного сахара
4 белка
1 щепотка соли
50 г крахмала и муки
1 неполная чайная ложка разрыхлителя
Начинка:
200 мл смородинового джема
6 г желатина
½ л сливок
50 г сахара
250 г красной смородины или черники (можно взять замороженные)
Приготовление
Смешать желтки с 50 г сахара и ванильного сахара. Взбить белки с солью в крепкую пену. Добавить оставшийся сахар и смешать желтковую массу с белковой. Добавить крахмал, муку, разрыхлитель. Намазать бисквитную массу на противень, покрытый вощеной бумагой, и выпекать ровно 8 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Затем выложить бисквит на полотенце, снять бумагу и смазать подогретым джемом.
Замочить желатин в воде. Взбить сливки с сахаром в крепкую пену. Желатин смешать со сливками, затем выложить массу на бисквитный корж. Сверху положить ягоды и при помощи ткани свернуть бисквит в рулет. Поставить его в таком виде в холодильник на час. Затем можно доставать, нарезать ломтиками и наслаждаться!
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