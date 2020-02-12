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Стиль жизни

Наслаждение вкусом: нежнейший ягодный рулет ко Дню святого Валентина (фото)

16:47 12 февраля 2020 39
Алексей Суханов
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Известный кулинарный эксперт, популярный ведущий проекта «Говорить Україна» («Украина») Алексей Суханов уже несколько лет подряд встречает День святого Валентина в своих апартаментах в Юрмале.

— Для меня этот праздник ассоциируется с началом весны, — признался «ФАКТАМ» Алексей. — В этот день обычно солнечно, вокруг много улыбающихся людей и большое количество цветов. Особенно остро я ощущаю это в Юрмале, куда приезжаю лишь на выходные — надышаться морем и поймать первые теплые лучи. Никаких застолий в День святого Валентина я не устраиваю, но обязательно балую своих близких любимым ягодным рулетом. Он кажется сложным только на первый взгляд, на самом же деле на приготовление уходит чуть меньше часа, а наслаждение вкусом еще долго нельзя забыть!

Ягодный рулет от Алексея Суханова

Ингредиенты

Бисквит:

6 желтков

75 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

4 белка

1 щепотка соли

50 г крахмала и муки

1 неполная чайная ложка разрыхлителя

Начинка:

200 мл смородинового джема

6 г желатина

½ л сливок

50 г сахара

250 г красной смородины или черники (можно взять замороженные)

Приготовление

Смешать желтки с 50 г сахара и ванильного сахара. Взбить белки с солью в крепкую пену. Добавить оставшийся сахар и смешать желтковую массу с белковой. Добавить крахмал, муку, разрыхлитель. Намазать бисквитную массу на противень, покрытый вощеной бумагой, и выпекать ровно 8 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Затем выложить бисквит на полотенце, снять бумагу и смазать подогретым джемом.

Замочить желатин в воде. Взбить сливки с сахаром в крепкую пену. Желатин смешать со сливками, затем выложить массу на бисквитный корж. Сверху положить ягоды и при помощи ткани свернуть бисквит в рулет. Поставить его в таком виде в холодильник на час. Затем можно доставать, нарезать ломтиками и наслаждаться!

Ранее легкими рецептами ко Дню святого Валентина — торта-салата «Наполеон» и шпинатного рулета - с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Ташкента Ирода Мукимова.

А как приготовить на День влюбленных легкие салаты и десерты, «ФАКТАМ» рассказывала кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

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