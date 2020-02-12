Наслаждение вкусом: нежнейший ягодный рулет ко Дню святого Валентина (фото)

Стиль жизни

Известный кулинарный эксперт, популярный ведущий проекта «Говорить Україна» («Украина») Алексей Суханов уже несколько лет подряд встречает День святого Валентина в своих апартаментах в Юрмале.

— Для меня этот праздник ассоциируется с началом весны, — признался «ФАКТАМ» Алексей. — В этот день обычно солнечно, вокруг много улыбающихся людей и большое количество цветов. Особенно остро я ощущаю это в Юрмале, куда приезжаю лишь на выходные — надышаться морем и поймать первые теплые лучи. Никаких застолий в День святого Валентина я не устраиваю, но обязательно балую своих близких любимым ягодным рулетом. Он кажется сложным только на первый взгляд, на самом же деле на приготовление уходит чуть меньше часа, а наслаждение вкусом еще долго нельзя забыть!

Ягодный рулет от Алексея Суханова Ингредиенты Бисквит: 6 желтков 75 г сахара 1 пакетик ванильного сахара 4 белка 1 щепотка соли 50 г крахмала и муки 1 неполная чайная ложка разрыхлителя Начинка: 200 мл смородинового джема 6 г желатина ½ л сливок 50 г сахара 250 г красной смородины или черники (можно взять замороженные) Приготовление Смешать желтки с 50 г сахара и ванильного сахара. Взбить белки с солью в крепкую пену. Добавить оставшийся сахар и смешать желтковую массу с белковой. Добавить крахмал, муку, разрыхлитель. Намазать бисквитную массу на противень, покрытый вощеной бумагой, и выпекать ровно 8 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Затем выложить бисквит на полотенце, снять бумагу и смазать подогретым джемом. Замочить желатин в воде. Взбить сливки с сахаром в крепкую пену. Желатин смешать со сливками, затем выложить массу на бисквитный корж. Сверху положить ягоды и при помощи ткани свернуть бисквит в рулет. Поставить его в таком виде в холодильник на час. Затем можно доставать, нарезать ломтиками и наслаждаться!

Ранее легкими рецептами ко Дню святого Валентина — торта-салата «Наполеон» и шпинатного рулета - с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Ташкента Ирода Мукимова.

А как приготовить на День влюбленных легкие салаты и десерты, «ФАКТАМ» рассказывала кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter