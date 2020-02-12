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В Минске «практически договорились» о разведении сил в районе Гнутово
В среду, 12 февраля, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), на ней согласовывались новые участки разведения сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы.
«Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — написала Олифер.
В гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых необходимо освободить. К следующему заседанию ТКГ в Минске планируется разработка проекта дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье. Также обсуждались вопросы по водообеспечению Донбасса.
«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Дан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — отметила Олифер.
Украина продолжает настаивать на прекращении военного вторжения и поддержки НВФ на Донбассе.
«Полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса,
Ранее сообщалось, что ТКГ договорилась о поиске тех, кто пропал без вести на Донбассе.
Фото: УНИАН
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