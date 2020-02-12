Украина

В Минске «практически договорились» о разведении сил в районе Гнутово

В среду, 12 февраля, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), на ней согласовывались новые участки разведения сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы.

«Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — написала Олифер.

В гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых необходимо освободить. К следующему заседанию ТКГ в Минске планируется разработка проекта дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье. Также обсуждались вопросы по водообеспечению Донбасса.

«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Дан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — отметила Олифер.

Украина продолжает настаивать на прекращении военного вторжения и поддержки НВФ на Донбассе.

«Полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т. ч. выборов», — написала по итогам встречи Олифер.

Ранее сообщалось, что ТКГ договорилась о поиске тех, кто пропал без вести на Донбассе.

Фото: УНИАН

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