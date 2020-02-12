24.37 / 24.58 26.52 / 26.89
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Минске «практически договорились» о разведении сил в районе Гнутово

18:30 12 февраля 2020 75
Зал заседаний ТКГ
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 12 февраля, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), на ней согласовывались новые участки разведения сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы.

«Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», — написала Олифер.

В гуманитарной подгруппе украинская сторона передала уточненный список людей, которых необходимо освободить. К следующему заседанию ТКГ в Минске планируется разработка проекта дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье. Также обсуждались вопросы по водообеспечению Донбасса.

«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Дан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», — отметила Олифер.

Украина продолжает настаивать на прекращении военного вторжения и поддержки НВФ на Донбассе.

«Полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т. ч. выборов», — написала по итогам встречи Олифер.

Ранее сообщалось, что ТКГ договорилась о поиске тех, кто пропал без вести на Донбассе.

Фото: УНИАН

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер