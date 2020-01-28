Украина

На Донбассе боевики устроили провокацию на участке разведения войск: что произошло

Вечером в понедельник, 27 января, накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, боевики устроили провокацию в пределах третьего участка разведения войск.

Как сообщили в командовании операцией Объединенных сил, около 22:00 российские оккупационные войска произвели обстрел из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Богдановка.

«Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью обострить ситуацию на участке разведения и заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, обвинив в дальнейшем ВСУ в срыве Минских договоренностей. Таким образом, по замыслу российских оккупантов, они будут иметь все основания вернуть свои войска на исходные позиции до разведения или занять новые выгодные рубежи», — отметили в командовании ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске на заседании контактной группы обсуждались новые участки для разведения войск — КПВВ «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

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