Готовится еще одно покушение: потерявший сына депутат Соболев выступил с громким заявлением

Украина

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который 1 декабря 2019 года в результате покушения потерял трехлетнего сына, заявил, что против него готовят новое преступление. Он записал видеообращение и разместил его на своей странице в Facebook.

«У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции…

Но, тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану", — утверждает Соболев.

В связи с этим Соболев посредством видеоролика обращается к президенту Зеленскому.

«Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей», — заявляет депутат Киевского облсовета.

Ранее сообщалось, что Соболев, на которого было совершено покушение, пообещал вознаграждение за информацию о заказчиках этого преступления.

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