- 15:47 Медведев объявил об отставке правительства России после послания Путина
- 15:37 Минюст назвал самые популярные имена среди киевлян, рожденных в 2019 году
- 15:31 Тотальное введение кассовых аппаратов в Украине: к чему это приведет
- 15:31 Топ-чиновникам ограничат оклады: что об этом известно
- 15:28 День ангела Ирины: красивые открытки и душевные поздравления
- 15:10 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира
- 15:05 Убийство Шеремета: адвокаты обнародовали важную информацию об Антоненко
- 15:04 Убийство трехлетнего мальчика в центре Киева: депутат Соболев пообещал вознаграждение за информацию о заказчиках
- 14:46 7-летняя дочь Лилии Ребрик сама зарабатывает на жизнь
- 14:40 Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь"
- 14:32 Боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста
- 14:31 Авария на теплотрассе возле Осеan Plaza в Киеве: ремонтные работы закончены
Убийство трехлетнего мальчика в центре Киева: депутат Соболев пообещал вознаграждение за информацию о заказчиках
Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря 2019 года было совершено покушение в центре Киева, а жертвой стал его трехлетний сын, пообещал 2 млн гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления. Об этом Соболев сказал на пресс-конференции в Киеве 15 января.
Вместе с тем, по словам Соболева, если такая информация будет предоставлена полиции, то эти 2 млн гривен, будут направлены на нужды полиции.
Соболев отметил также, что два человека, причастные к убийству его сына, «гуляют по стране», а один из них «был в поле зрения правоохранительных органов».
В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.
Напомним, покушение, жертвой которого стал сын Соболева, произошла 1 декабря 2019 года. Полиция установила направление стрельбы и задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка — бывших бойцов батальона «Аратта» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Суд арестовал их на 2 месяца.
Как сообщали «ФАКТЫ», Соболев начал собственное расследование убийства сына, в котором ему помогают друзья-«профессионалы своего дела».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!