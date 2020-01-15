Происшествия

Убийство трехлетнего мальчика в центре Киева: депутат Соболев пообещал вознаграждение за информацию о заказчиках

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря 2019 года было совершено покушение в центре Киева, а жертвой стал его трехлетний сын, пообещал 2 млн гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления. Об этом Соболев сказал на пресс-конференции в Киеве 15 января.

Вместе с тем, по словам Соболева, если такая информация будет предоставлена полиции, то эти 2 млн гривен, будут направлены на нужды полиции.

Соболев отметил также, что два человека, причастные к убийству его сына, «гуляют по стране», а один из них «был в поле зрения правоохранительных органов».

В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

Напомним, покушение, жертвой которого стал сын Соболева, произошла 1 декабря 2019 года. Полиция установила направление стрельбы и задержала двух подозреваемых в совершении убийства ребенка — бывших бойцов батальона «Аратта» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Суд арестовал их на 2 месяца.

Как сообщали «ФАКТЫ», Соболев начал собственное расследование убийства сына, в котором ему помогают друзья-«профессионалы своего дела».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter