- 00:56 Сюрприз для Ангелы: следующим канцлером Германии может стать яростный критик Меркель
- 00:05 Сэкономить 35 миллионов: в Центризбиркоме назвали дату следующих выборов в ОТО
- 12.02 23:40 Тенденция, однако: еще один "слуга народа" заговорил о воде для Крыма
- 12.02 23:02 Парень бросил девушку перед Днем святого Валентина: месть не заставила себя ждать
- 12.02 22:30 В Киеве полиция открыла стрельбу по уходящему от погони джипу: подробности ЧП
- 12.02 22:11 Под Винницей полицейский поиздевался над задержанным: ГБР завело дело
- 12.02 21:47 В Киеве добровольцы начали тестировать новую Kyiv Smart Card
- 12.02 21:15 Торт-салат «Наполеон» и шпинатный рулет: легкие рецепты ко Дню святого Валентина
- 12.02 21:09 Россия не выдала Латвии боевика "ДНР" по кличке "Черный Ленин", он уже на свободе
- 12.02 20:44 Под Харьковом ротвейлер убил 4-летнего сына своих хозяев
- 12.02 20:22 5-летнего ребенка пытались похитить прямо в метро: спасли неравнодушные граждане
- 12.02 19:58 Готовится еще одно покушение: потерявший сына депутат Соболев выступил с громким заявлением
Сэкономить 35 миллионов: в Центризбиркоме назвали дату следующих выборов в ОТО
Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО) пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии на странице в Facebook.
Так, на заседании в среду Центризбирком внес изменения в постановление от 29 ноября 2018 года № 234, предусматривающие назначение проведения первых выборов в ОТГ на дату очередных местных выборов.
Свое решение в ЦИК объяснили тем, что в случае проведения выборов в ОТО раньше очередных местных, срок полномочий новоизбранных местных депутатов продлится всего 3 месяца, а для организации и проведения этих выборов будет потрачено ориентировочно свыше 35 млн гривен.
Кроме того, в случае проведения первых выборов, ОТО не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность, ведь согласно бюджетному кодексу и закону об объединении общин, переход ОТО на прямые отношения с государственным бюджетом происходит только с началом нового бюджетного периода.
Как известно, Кабинет министров Украины признал способными 38 объединенных территориальных общин. Выборы в этих ОТО прошли еще в 2019 году, однако они не были признаны правительством.
Напомним, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины продлится ориентировочно до февраля 2020 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею возможности проведения выборов на Донбассе ближайшей осенью, одновременно с местными выборами во всей стране.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...