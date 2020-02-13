Украина

Сэкономить 35 миллионов: в Центризбиркоме назвали дату следующих выборов в ОТО

Следующие первые выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО) пройдут одновременно с очередными местными выборами в Украине. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии на странице в Facebook.

Так, на заседании в среду Центризбирком внес изменения в постановление от 29 ноября 2018 года № 234, предусматривающие назначение проведения первых выборов в ОТГ на дату очередных местных выборов.

Свое решение в ЦИК объяснили тем, что в случае проведения выборов в ОТО раньше очередных местных, срок полномочий новоизбранных местных депутатов продлится всего 3 месяца, а для организации и проведения этих выборов будет потрачено ориентировочно свыше 35 млн гривен.

Кроме того, в случае проведения первых выборов, ОТО не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность, ведь согласно бюджетному кодексу и закону об объединении общин, переход ОТО на прямые отношения с государственным бюджетом происходит только с началом нового бюджетного периода.

Как известно, Кабинет министров Украины признал способными 38 объединенных территориальных общин. Выборы в этих ОТО прошли еще в 2019 году, однако они не были признаны правительством.

Напомним, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины продлится ориентировочно до февраля 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею возможности проведения выборов на Донбассе ближайшей осенью, одновременно с местными выборами во всей стране.

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