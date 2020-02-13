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Жуткое ДТП с украинцами в России: появились новые фото и данные о выжившем
В сеть выложили свежие фото, сделанные в Псковской области России, где в ужасном ДТП погибли восемь украинцев, а один из пассажиров микроавтобуса Mercedes, на котором наши соотечественники возвращались домой с заработков, попал в больницу.
Тем временем «УНН» со ссылкой на информацию директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева сообщает, что пострадавший доставлен в местную больницу в состоянии средней тяжести, и что на место ЧП прибыл консул из Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.
Фото с места ДТП публикует издание «Псковская Лента Новостей».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России под Воронежом в ДТП погибли двое украинцев с оккупированной территории Луганской области. Еще пятеро — пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось после того, как водитель микроавтобуса Mercedes Vito, перевозивший людей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN.
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