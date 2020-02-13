24.36 / 24.62 26.49 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Жуткое ДТП с украинцами в России: появились новые фото и данные о выжившем

9:30 13 февраля 2020 280
ДТП в Псковской области России
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежие фото, сделанные в Псковской области России, где в ужасном ДТП погибли восемь украинцев, а один из пассажиров микроавтобуса Mercedes, на котором наши соотечественники возвращались домой с заработков, попал в больницу.

Тем временем «УНН» со ссылкой на информацию директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева сообщает, что пострадавший доставлен в местную больницу в состоянии средней тяжести, и что на место ЧП прибыл консул из Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Фото с места ДТП публикует издание «Псковская Лента Новостей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России под Воронежом в ДТП погибли двое украинцев с оккупированной территории Луганской области. Еще пятеро — пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось после того, как водитель микроавтобуса Mercedes Vito, перевозивший людей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

очки, паспорт Украины, пенсия

Отмена повышения пенсионного возраста в Украине: кого это коснется

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер