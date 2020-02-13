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Попытки «влюбленного» попугая добиться взаимности у совы насмешили сеть (видео)

9:34 13 февраля 2020 164
Попугая и сова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть насмешил видеоролик, в котором «влюбленный» попугай пытается завоевать расположение своей дамы сердца. Однако, та остается холодна к знакам его внимания — поскольку является птицей совершенно другого вида — совой.

Попугай нежно трогает сову лапой и взъерошивает ее перья, покусывая их. Но она лишь презрительно смотрит на него и отворачивается.

Ролик озаглавлен: «Когда тебе кто-то нравится, но ты не знаешь, как привлечь его внимание…».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть привел в восторг зажигательный танец попугая.


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