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Попытки «влюбленного» попугая добиться взаимности у совы насмешили сеть (видео)
Сеть насмешил видеоролик, в котором «влюбленный» попугай пытается завоевать расположение своей дамы сердца. Однако, та остается холодна к знакам его внимания — поскольку является птицей совершенно другого вида — совой.
Попугай нежно трогает сову лапой и взъерошивает ее перья, покусывая их. Но она лишь презрительно смотрит на него и отворачивается.
Ролик озаглавлен: «Когда тебе кто-то нравится, но ты не знаешь, как привлечь его внимание…».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть привел в восторг зажигательный танец попугая.
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