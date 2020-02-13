24.36 / 24.62 26.49 / 26.91
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Анна Седокова сделала тест на беременность

9:37 13 февраля 2020 47
Анна Седокова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная певица Анна Седокова, активно подогревающая слухи о четвертой беременности, сделала новое заявление о скором пополнении в семье. 36-летняя звезда с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой появились на светском мероприятии в Москве, где вручали награды самым стильным. Седокова выбрала для выхода в свет облегающее фигуру черное платье с очень глубоким декольте, а талию подчеркнула широким поясом. На прямые вопросы о беременности Анна отвечала уклончиво.

«Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже…», — продолжила интриговать Седокова.

Всем своим видом певица демонстрировала, что ее очередная беременность — выдумка. А виноваты в появлении слухов именно журналисты. Анна забыла, что сама заявила о беременности. А делала вид, что это придумали представители СМИ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

очки, паспорт Украины, пенсия

Отмена повышения пенсионного возраста в Украине: кого это коснется

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер