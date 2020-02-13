Анна Седокова сделала тест на беременность

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, активно подогревающая слухи о четвертой беременности, сделала новое заявление о скором пополнении в семье. 36-летняя звезда с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой появились на светском мероприятии в Москве, где вручали награды самым стильным. Седокова выбрала для выхода в свет облегающее фигуру черное платье с очень глубоким декольте, а талию подчеркнула широким поясом. На прямые вопросы о беременности Анна отвечала уклончиво.

«Это вы заинтриговали поклонников, а не мы! Мы спокойно жили, а потом появились эти новости. Честно говоря, я даже удивлена! Но я вчера даже сделала тест на беременность. А вот что он показал, это пока секрет. Вы обо всем узнаете позже…», — продолжила интриговать Седокова.

Всем своим видом певица демонстрировала, что ее очередная беременность — выдумка. А виноваты в появлении слухов именно журналисты. Анна забыла, что сама заявила о беременности. А делала вид, что это придумали представители СМИ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter