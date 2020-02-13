Поставки воды в Крым: комитет Рады поставил точку в скандальном вопросе

Украина

На выездном заседании парламентского Комитета по правам человека четко заявили о недопустимости рассмотрения вопроса возобновления водоснабжения аннексированного Россией Крыма до тех пор, пока полуостров остается под российским контролем.

Об заявил принявший участие в заседании председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

На своей страничке в социальных сетях он также сообщает, что на заседании обсуждали положение дел с соблюдением прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и внутренне перемещенных лиц в Херсонской области. Были одобрены рекомендации правительству, СНБО, Министерству по делам ветеранов, Минюсту, Государственной миграционной службе, Министерству инфраструктуры, Минкульту и Минобразования. «В частности, об отмене свободной экономической зоны „Крым“, создании сервисных центров, где будут оказывать все виды услуг, упрощении процедуры установления личности и регистрации фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях», — пишет Юрий Гусев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымские и российские массмедиа пишут, что воды в аннексированном Крыму хватит, разве что, на 90−100 дней.

Также в сеть выложили фото и видео, сделанные возле Северокрымского канала.

Фото со странички Юрия Гусева в соцсетях.



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