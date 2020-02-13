- 11:15 Побрилась наголо и заговорила о дьяволах: дочь Успенской шокировала новым видео
- 11:14 Соперник сборной Украины на Евро-2020, несмотря на проблемы с сердцем, вернулся на поле
- 11:05 Журналист рассказал, как безвиз Украины с ЕС стал серьезной проблемой для Кремля
- 11:01 Зеленский сменил состав СНБО после увольнения Богдана
- 10:55 Титулованный хоккеист потерял сознание в разгар игры: матч НХЛ остановили
- 10:47 Поставки воды в Крым: комитет Рады поставил точку в скандальном вопросе
- 10:40 Искусавший лондонского полицейского внук Назарбаева попросил политического убежища в Британии
- 10:38 Секрет молодости раскрыт: стало известно, благодаря чему София Ротару сохранила красоту
- 10:30 В Харькове копы подстрелили мужчину: первые детали и видео происшествия
- 10:22 Катастрофа МН17: Нидерланды ответили на запрос России по подозреваемым
- 10:07 Майли Сайрус перестаралась с эпатажем и случайно засветила голую грудь
- 10:04 Прямо c рук: Зинченко и Седан покормили тигра и медведя
Поставки воды в Крым: комитет Рады поставил точку в скандальном вопросе
На выездном заседании парламентского Комитета по правам человека четко заявили о недопустимости рассмотрения вопроса возобновления водоснабжения аннексированного Россией Крыма до тех пор, пока полуостров остается под российским контролем.
Об заявил принявший участие в заседании председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.
На своей страничке в социальных сетях он также сообщает, что на заседании обсуждали положение дел с соблюдением прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и внутренне перемещенных лиц в Херсонской области. Были одобрены рекомендации правительству, СНБО, Министерству по делам ветеранов, Минюсту, Государственной миграционной службе, Министерству инфраструктуры, Минкульту и Минобразования. «В частности, об отмене свободной экономической зоны „Крым“, создании сервисных центров, где будут оказывать все виды услуг, упрощении процедуры установления личности и регистрации фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях», — пишет Юрий Гусев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымские и российские массмедиа пишут, что воды в аннексированном Крыму хватит, разве что, на 90−100 дней.
Также в сеть выложили фото и видео, сделанные возле Северокрымского канала.
Фото со странички Юрия Гусева в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...