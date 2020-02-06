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Украина

Воды хватит на 100 дней: в Крыму назревает серьезная катастрофа

8:06 6 февраля 2020 189
Симферопольское водохранилище
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Симферополе катастрофическая ситуация с питьевой водой — ее осталось максимум на 90−100 дней. Об этом пишут крымские и российские СМИ.

Российские власти отмечают, что в связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25−28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня.

Ситуация очень напряженная. Поэтому дано задание всем предприятиям обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса.

В частности, в городе намерены ввести график подачи воды. Кроме того, с 4 февраля в Симферополе запрещены автомойки, сауны и бани. Предприятиям и жителям предлагают приобрести емкости для запаса воды. Воду разрешено в полном объеме подавать только предприятиям жизнеобеспечения, остальным ограничить объемы.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Крымские экологи назвали отсутствие доступа к качественной воде одной из причин резкого роста смертности жителей полуострова.

По мнению бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, если сейчас украинская власть проявит стойкость, то «Крым будет освобожден значительно быстрее, чем мы ожидали».

Нынешний постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова.

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