Мужчина ошибочно заподозрил у себя коронавирус и повесился, чтобы «защитить семью»

Мир

50-летний Бала Кришна, житель одной из деревень индийского штата Анхра-Прадеш, заболел. У него поднялась высокая температура и появились другие симптомы простуды. Врачи в больнице, куда он отправился, сказали, что у него вирусное заболевание, но повода для особого беспокойства нет. Однако Бала, который с утра до вечера смотрел на своем мобильном телефоне пугающие видео с новостями о китайском коронавирусе, число жертв которого уже превысило 1300 человек, не поверил медикам. Он ошибочно предположил самое худшее — что где-то подцепил именно этот смертельный вирус.

Тогда, чтобы защитить свою семью, фермер сам себя изолировал и не подпускал к себе никого из родных, швыряясь в них камнями. В конце концов он запер в доме жену и детей, отправился на кладбище и покончил с собой на могиле матери, повесившись на дереве. Супруга позвала на помощь соседей, чтобы они ее выпустили. Но, когда женщина и ее односельчане нашли Кришну, уже было поздно.

Сын погибшего Бала Мурали, как сообщает Daily Mail, рассказал, что, обеспокоенный душевным состоянием отца, звонил на государственную горячую линию, но операторы сказали ему, что беспокоиться не о чем, если Кришна в последнее время не посещал Китай.

В Индии пока что было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не регистрировался в штате Анхра-Прадеш.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как распознать заражение коронавирусом.

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